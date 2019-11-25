Жизнь мамы в реальности: Анна Седокова умилила забавным фото с детьми

36-летняя Анна Седокова - мама троих детей, причем все они от разных мужчин, а младшая дочь Моника живет с отцом в США и видится с мамой лишь на каникулах. Сейчас у певицы новый роман - она встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет за российские "Химки". Недавно она поделилась совместным фото с возлюбленным и трогательно призналась ему в любви. Некоторые осуждают Анну за подобный образ жизни, однако та не обращает внимания и часто подчеркивает, как ей повезло, особенно с детьми.

В честь Дня матери, который отмечается в России 24 ноября, Седокова порадовала поклонников новым фото со старшей дочкой Алиной и маленьким сыном Гектором. Причем снимок получился весьма забавным - в кадре малыша лижет в лицо собака и он состроил недовольную рожицу, Алина тоже приняла смешную позу и лишь их звездная мама позирует, как надо.

В подписи Анна отметил, что именно так и выглядит реальная жизнь мамы.

Фото: Анна Седокова с детьми (instagram.com/annasedokova)

"В реальности жизнь мамы выглядит примерно так, как на этом фото! Дети всегда отказываются фотографироваться даже раз, собака кусает младшего за щеку, в этот момент он разбивает об пол твой второй телефон, средней вообще нет на фото, а старшая с красными ногтями, как у женщины кошки, ждёт скорее, чтобы свалить к своим друзьям. А #МАМА в это время пытается все время соответствовать, понять, простить, прибрать, наругать, похвалить, обнять, научить ну и хотя бы разочек сфотографироваться на память )))) Я горжусь нами, девочки !!! Сильно- сильно ! С нашим днём. Сегодня можно и шампанского", - написала певица.

Фолловеры поспешили оставить свои комментарии под новым снимком артистки.

Милашки! С праздником!

Малыш просто супер!

Самое прекрасное фото

Дочь - ваша копия)

Самая крутая мамочка

Красавица

Супет Анюта, прямо в точку! Р. S. А я и двух собрать не могу

Только мама мне кажется должна быть растрепанной как Гектор))))

С праздником

Хочу быть такой мамой

Какие вы классные, милые....

Фотка крутая, прям распечатать и повесить

Малыш очень милый

Будь счастлива, принцесса!

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова рассказала о каникулах с младшей дочкой Моникой, которая живет в США с отцом.