Миллион сладких объятий: Седокова рассказала о каникулах с младшей дочкой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Девочка живет с отцом и не так уж часто видится с мамой

Любительница откровенных снимков Анна Седокова - мама троих детей, и кроме горячих кадров нередко также показывает милые кадры с ними. Кроме того, на днях артистка поделилась своими правилами воспитания детей, отметив, что для нее очень важны доверие и свобода действий. При этом она не показывает в сети младшую дочь Монику - это ей запрещено по решению суда. Девочка живет в США с отцом и видится с мамой только во время совместного отдыха, при этом он не должен быть в России.

Сейчас как раз настал этот долгожданный момент - мама с дочкой улетели на каникулы в Дубай. На своей странице в Instagram Анна опубликовала счастливое фото, на котором она запечатлена на пляже в купальнике. В подписи певица немного рассказала об их отдыхе.

"Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолете сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: "Мама, ты у меня такая красивая" и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит? Что говорят психологи?" - поделилась Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры восхищаются красотой артистки и желают им с Моникой хорошего отдыха.

Очень хорошо смотришься Анночка

Анна ви чарівна у всіх своїх проявах!!! Приклад жіночності для багатьох!!!

Очень красивая) можно ли где-то увидеться с Вами в Дубай?

Счастья вам,обнимашек и взаимопонимания

Идеально

Ты с дочкой !?ну слава богу

так выглядит !!!Счастливый человек)

Ребенок не врёт и в правду красивая ))

Анечка Анечка, какая Вы трогательная и красивая! Люблю Вас

Невероятно красиво

Куколка шикарная красавица

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова вызвала бурную реакцию сети откровенным фото.

Ранее Анна Седокова восхитила новым имиджем - певица сменила цвет волос и снова стала рыженькой.