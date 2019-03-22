Жизнь – игра: Ани Лорак заинтриговала философской мыслью и сыграла в шахматы

Ани Лорак любит время от времени подбросить своим поклонникам пищу для ума. На своей instagram-страничке исполнительница постит не только фото с бесконечных глянцевых фотосессий, масштабных концертов или интервью, но также делится философскими мыслями. Один из последних постов певицы как раз относится к категории "умных".

Конечно же, Ани Лорак сопроводила пост стильным фото, на котором позирует в объемной белоснежной блузе завязанной на животе. Лорак сосредоточенно смотрит в камеру. При этом перед певицей на столике видим шахматную доску с деревянными фигурами.

"Жизнь похожа на игру! Результат игры зависит от череды принятых решений. Шахматы или шашки?" - спрашивает Ани у своих подписчиков.

Ани Лорак побаловала поклонников новой умной мыслью (фото: instagram.com/anilorak)

Естественно, поклонники скандальной певицы поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

Видно, що фігури поставлені абияк))

Я бы даже сказала, что жизнь похожа на бесконечные соревнования.

Красунечка, талант і розумничка наша Кароліночка-любимо Вас!

Шахматы… так люблю ваши слова! Вы всегда говорите это так искренне и с душой. Мотивируете нереально! А вы как всегда великолепны, Любимая Дива!

Ты сама превратила жизнь в игру. Еще много мужчин будет на пути, но отца дочери среди них ни будет никогда.

Звездочка!

Спасибо вам, за то что вы именно такой человек! Пример для меня!

Играешь в игру, а проигрываешь жизнь, не то, не другое.

Коралева Шахмат!

Не хочется никакой игры, хочется просто жить!

Также отметим, что в разделе сториз Ани Лорак также опубликовала новое фото с недавней фотосессии, на котором позирует в элегантном бархатном платье красного цвета, с открытыми плечами и оригинальным декором.

Стильная Ани Лорак (фото: фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак в пестром наряде блеснула стройными ножками. В сети ее даже назвали жар-птицей.

Также мы писали о том, что ранее Ани Лорак показала, как нарушает свою строгую диету.