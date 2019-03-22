Жизнь – игра: Ани Лорак заинтриговала философской мыслью и сыграла в шахматы

Ани также показала новое фото в элегантном облегающем платье
Ани Лорак любит время от времени подбросить своим поклонникам пищу для ума. На своей instagram-страничке исполнительница постит не только фото с бесконечных глянцевых фотосессий, масштабных концертов или интервью, но также делится философскими мыслями. Один из последних постов певицы как раз относится к категории "умных".
Конечно же, Ани Лорак сопроводила пост стильным фото, на котором позирует в объемной белоснежной блузе завязанной на животе. Лорак сосредоточенно смотрит в камеру. При этом перед певицей на столике видим шахматную доску с деревянными фигурами.
"Жизнь похожа на игру! Результат игры зависит от череды принятых решений. Шахматы или шашки?" - спрашивает Ани у своих подписчиков.
Ани Лорак побаловала поклонников новой умной мыслью (фото: instagram.com/anilorak)
Естественно, поклонники скандальной певицы поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:
Также отметим, что в разделе сториз Ани Лорак также опубликовала новое фото с недавней фотосессии, на котором позирует в элегантном бархатном платье красного цвета, с открытыми плечами и оригинальным декором.
Стильная Ани Лорак (фото: фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, ранее Ани Лорак в пестром наряде блеснула стройными ножками. В сети ее даже назвали жар-птицей.
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