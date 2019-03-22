Життя – гра: Ані Лорак заінтригувала філософською думкою і зіграла в шахи

Ані також показала нове фото в елегантній відвертій сукні
Ані Лорак любить час від часу підкинути своїм прихильникам їжу для розуму. На своїй instagram-сторінці виконавиця постить не тільки фото з нескінченних глянцевих фотосесій, масштабних концертів або інтерв'ю, але також ділиться філософськими думками. Один з останніх постів співачки якраз відноситься до категорії "розумних".
Звичайно ж, Ані Лорак супроводила пост стильним фото, на якому позує в об'ємній білосніжній блузці зав'язаній на животі. Лорак зосереджено дивиться в камеру. При цьому перед співачкою на столику бачимо шахову дошку з дерев'яними фігурами.
"Життя схоже на гру! Результат гри залежить від низки прийнятих рішень. Шахи або шашки?" - запитує Ані у своїх підписників.
Ані Лорак потішила шанувальників новою розумною думкою (фото: instagram.com/anilorak)
Природно, шанувальники скандальної співачки поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:
Також відзначимо, що в розділі сторіз Ані Лорак також опублікувала нове фото з недавньої фотосесії, на якому позує в елегантній оксамитовій сукні червоного кольору, з відкритими плечима і оригінальним декором.
Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше Ані Лорак у строкатому вбранні блиснула стрункими ніжками. У мережі її навіть назвали жар-птицею.
Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.