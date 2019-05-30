"Живу, смеюсь, люблю": Потап с Настей Каменских умилили счастливой фотосессией

Потап и Настя Каменских, наконец-то, смогли открыто демонстрировать свои отношения, ведь 23 мая они сыграли громкую свадьбу, которая длилась целых два дня. После этого молодожены отправились на частном самолете в Турцию, где решили просвести своей медовый месяц. Артисты не перестают заваливать сеть свадебными эксклюзивными снимками и щедро делятся пляжными фотосессиями, ведь Настя обожает демонстировать аппетитные формы своим поклонникам и неизменно получать от них комплименты. Но больше всего фаны ждут совместные романтические кадры сладкой парочки, неустанно умиляясь душевным фото молодоженов. И Потап с Настей не засставили долго ждать, они опубликовали новые снимки, на котрых буквально светятся от счастья.

Продюсер и певица позируют с бокалами в руках на фоне зеленых пейзажей. Они обнимаются и весело смеются. И Потап, и Настя решили создать своеобразный family look, облачившись в total white. Артистка выбрала белое короткое платье на тонких бретелях спортивного вида и длинную рубашку-накидку, а рэпер предпочел белые шорты и лонгслив в тон. Влюбленные не скрывают своих чувств и демонстрируют перед камерой захлестыющие их счастливые эмоции.

"В голове и сердце только радость и счастье и пытаюсь работать, но совершенно не получается - не хочу, живу, смеюсь, люблю", - признался Потап в подписи к фото.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники тут же начали наперебой оставлять для парочки комплименты, отмечая, что молодожены выглядят беззаботными и искренними.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Такие живые и веселые ребята!", "Какие Вы классные", "Смотреть на вас с Настей - одно удовольствие! Безграничного счастья!", "Это так романтично и здорово!", "Вы очень красивая пара! Поздравляю!", "Какие вы потрясающие!", "Алексей какая работа??! Вы от удовольствия расплываетесь!" - отмечали комментаторы.

Ранее Потап и Настя Каменских растрогали сеть романтической свадебной фотосессией, показав душевные фото из семейного архива.