"Живу, сміюся, люблю": Потап з Настею Каменських зворушили щасливою фотосесією

Потап і Настя Каменських, нарешті, змогли відкрито демонструвати свої стосунки, адже 23 травня вони відгуляли гучне весілля, яке тривала цілих два дні. Після цього молодята вирушили на особистому літаку в Туреччину, де вирішили просвести свій медовий місяць. Артисти не перестають завалювати мережу весільними ексклюзивними знімками і щедро діляться пляжними фотосесіями, адже Настя обожнює демонстировать апетитні форми своїм шанувальникам і незмінно отримувати від них компліменти. Але більше всього фани чекають спільні романтичні кадри солодкої парочки, невпинно коментуючи душевні фото молодят. І Потап з Настею не засставили довго чекати, вони опублікували нові знімки, на яких буквально світяться від щастя.

Продюсер і співачка позують з келихами в руках на фоні зелених пейзажів. Вони обіймаються і весело сміються. І Потап, і Настя вирішили створити своєрідний family look, одягнувши total white. Артистка обрала біле коротке плаття на тонких бретелях спортивного фасону і довгу сорочку-накидку, а репер одягнув білі шорти і лонгслів в тон. Закохані не приховують своїх почуттів і демонструють перед камерою справжні щасливі емоції.

"В голові і серці тільки радість і щастя і намагаюся працювати, але зовсім не виходить - не хочу, живу, сміюся, люблю", - зізнався Потап у підписі до фото.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники тут же почали навперебій залишати для парочки компліменти, відзначаючи, що молодята виглядають безтурботними і щирими.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Такі живі і веселі!", "Які Ви класні", "Дивитися на вас з Настею - одне задоволення! Безмежного щастя!", "Це так романтично і здорово!", "Ви дуже гарна пара! Вітаю!", "Які ви чудові!", "Олексій яка робота??! Ви від задоволення розпливаєтесь!" - відзначали коментатори.

Раніше Потап і Настя Каменських зворушили мережу романтичною весільною фотосесією, показавши душевні фото з сімейного архіву.