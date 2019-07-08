"Живот не прокачанный": Леся Никитюк удивила фигурой в купальнике без фотошопа

Леся Никитюк не боится выглядеть смешной, ведь самоирония это уже неотъемлемая часть ее имиджа. В этот раз ее шуточный пост получил колоссальный одобрительный отклик у подписчиков Instagram-профиля. Продемонстрировав свою фигуру в красивом зеленом купальнике в принт "рептилия" (47-ом из многочисленной коллекции звезды), Леся затронула животрепещущую тему среди ее поклонников. Телеведущая призналась, что не придерживается диеты, иногда позволяет себе выпить и совсем не имеет возможности регулярно заниматься спортом, но тем не менее не считает, что в ее фигуре есть какие-либо изъяны.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"47й купальник!! Я их обожаю!! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю, кто-то скажет что у меня живот не прокачанный - мне пофи*. Я много работаю и после танцев совсем не занимаюсь спортом - нет времени! Им все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много ... не всегда только воду", - призналась под фото Леся.

"Любите себя такими какие вы есть", - подытожила она пост.

Поклонники поддержали бодипозитивное высказывание Леди Ле и отметили в комментариях, что у телеведущей прекрасная женственная фигура и стальной пресс ей вовсе ни к чему.

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фигура отпад

Женщина без живота, шо кобыла без хвоста))) Лесюня, ви позитив!

Леся у вас шикарная фигура ... Небольшой животик это даже красиво

Фееричная красотка, одну воду пить скучно,а от жизни нужно кайфовать,а не ущемлять себя в чем-то. Будь счастлива!!!

Багиня!

Абсолютно згодна

Идеальнная фигура, животик прокаченый в меру как я люблю

Звучит, как третий тост)))

Быть самим собой это Круто!

Крутой купальник, Леся Ивановна! Шикарный вид имеешь! И шикарный настроение

Красотка! И купальник огонь

Отличные слова

Не стесняется звезда тревел-шоу показываться перед поклонниками и без макияжа. Так, недавно Леся Никитюк засветила роскошный бюст, стоя в одном полотенце на фоне заката, при этом на ней не было ни грамма косметики.

Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.

Ранее Леся Никитюк оригинально поздравила поклонников с праздником Ивана Купала и восхитила фото в "тигровой" мини юбке.