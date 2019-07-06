"По-итальянски стильно": Леся Никитюк очаровала кадрами на фоне Везувия

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая позировала в лучах уходящего солнца на фоне знаменитого вулкана

Леся Никитюк в этот раз отправилась в Италию не работать, а отдыхать, ведь в Соренто 3 июля прошло бракосочетание ее близкой подруги и коллеги Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым. Очаровав гостей церемонии и своих подписчиков в Instagram романтичным образом в коротком стильном платье на самой свадьбе, Леся решила не останавливаться и показать, что райская красота итальянского курорта вдохновляет не только в праздники, но и в будни.

В этот раз Никитюк опубликовала фото с террасы прибрежного ресторана, в который вечером она отправилась поужинать. Телеведущая для выхода выбрала простое белое платье из натуральной ткани, а на голову повязала трендовую повязку и дополнила образ стильными солнцезащитными очками. Стоит отметить, что сумочку к наряду знаменитость подобрала контрастную — ярко-красного цвета.

Фото: Очаровательная Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Поздний вечер в Сорренто 2. А вон там вон Везувий", - подписала кадры телеведущая.

Телезвезда позировала среди цветущих деревьев, голубого моря и лучей уходящего солнца, окрасивших все вокруг в розовый цвет. Подписчики не смогли остаться равнодушными к такой красоте и засыпали девушку комментариями.

Красивая какая

Красивый вечер!Пейзаж!

Как красиво!

Леди Ле прекрасна и в лучах уходящего солнца.

Спокойно...романтично и по-итальянски стильно.

Ляпота

Божественна!!!

Леся, вы в раю??? Ну какая красота

Пейзаж можно фильм снимать

Кроме того, на повестке дня у поклонников творчества Леси остается еще один насущный вопрос.

Когда замуж?

Стоит отметить, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова побывала также и Леся Никитюк. Она даже поймала стильный букет невесты, о чем сразу же рассказала поклонникам.

Кроме того, недавно украинская телеведущая с юмором вспомнила, как когда-то снималась в популярном шоу о путешествиях "Орел и Решка", что из этого вышло, читайте здесь.