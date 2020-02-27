Живи с улыбкой: Кухар и Стоянов трепетно поздравили сына с днем рождения

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники отметили, что мальчик очень похож на звездную маму

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже больше 10 лет и воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Настю, которую лишь не так давно впервые представили публике. А вот мальчик нередко появляется вместе с родителями на светских мероприятиях и на фото в их аккаунтах. 26 февраля у Тимура был день рождения и любящие родители трепетно поздравили его в сети. А вот лично получится лишь немного позже, так как танцоры сейчас находятся на гастролях за границей.

Екатерина поделилась милым видео с сыном со съемок Танцев со звездами, в котором они позируют возле блестящей стены из дождика и поворачиваются на камеру. Балерина пожелала ему всегда жить с улыбкой.

"Мальчик мой любимый!!! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу....Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой! И ПУСТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО КРУЖИТ ЛЮБОВЬ!" - тепло поздравила любимого сыночка Кухар.

Фото: Екатерина Кухар с сыном (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоянов опубликовал фото в обнимку с Тимуром и также оставил для мальчика трогательные слова и пожелания.

Фото: Александр Стоянов с сыном (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Дорогой сын! Тебя не нужно учить сохранять авантюризм.

Ты несёшь ответственность за свои слова и поступки.

Ты лёгок на подъем и никогда ничего не боишься, ведь, ты — настоящий мужчина. Ты никогда не сдаёшься и идёшь до конца, зная, что победа не важна, важны опыт и участие. И я безумно счастлив, что у тебя это всё получается!

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Желаю тебе оставаться таким же сильным и мудрым! То, как ты заботишься о своей младшей сестре и ухаживаешь за девушками, говорит о твоём большом сердце и даже мне есть чему у тебя поучиться! Желаю добиваться всех твоих целей и желаний! И не забывать о том, что ребёнком быть круто, даже в 30 с лишним лет! Будь молодцом и новых и классных свершений тебе в твоём новом году! Мы скоро будем дома и отметим!" - написал Александр.

Отметим, что Стоянов - не родной отец Тимура, Екатерина родила его от своего первого мужа, с которым развелась, будучи на 7 месяце беременности. Однако Стоянов всегда воспринимал мальчика как своего сына, ведь он участвовал в жизни Тимура с первых дней его жизни и очень поддержал балерину после развода. Позже у них родилась дочь Анастасия.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Тимур растет настоящим красавцем и очень похож на свою звездную маму.

Фото: Екатерина Кухар и Алекснадр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом.