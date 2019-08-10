Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом

Потап и Настя Каменских продолжают демонстрировать на фото безоблачный отдых на Сардинии. Пара днем катается на яхте, купается и загорает на корме. А вечером исследует улочки небольших портовых городков, которыми буквально усыпано все Средиземноморское побережье. Настя ежедневно радует поклонников "образом дня", публикуя фото каждый раз в новом наряде. Ее стрит-стайл луки для вечерних променадов с любимым и друзьями (артисты отправились в отпуск в компании солиста "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитива) и его жены, дизайнера одежды Анны Завгородней) каждый раз проявляются на страничке звезды в Instagram.

На этот раз певица выбрала ультратрендовый ансамбль: легкая блузка с принтом анималье "под зебру", джинсовые шорты с высокой посадкой, которые звезда дополнила широким массивным поясом с металлической пряжкой.

Завершающим аккордом образа стала сумочка с длинной бахромой и рисунком в виде зебры. Из аксессуаров – крупные серьги с камнем ультрамаринового цвета и изящные золотые браслеты. Снимок был сделан на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Порто-Черво и действительно потрясающий", - оставила запись под фото на итальянском Настя.

Поклонники оценили умением Насти следовать модным тенденциям и мастерски объединять их между собой.

Ты мечта!

Просто красотка

Настя, какая же Вы яркая и стильная

Красивая

Настя, красуня як завжди

Невероятная

Настасья! Вас просто не узнать

Какая крутая

Настя, ты самая красивая на свете

Мне так нравится твой стиль! Жгучая итальянка

Обалденная!

Какая крутая рубашка, впервые обратила внимание на одежду, прям влюбилась в нее

Самая красивая

Какой лук красивый

Вау, красотка

Яркая

Какая вы все таки красавица! Очень талантливая. еще вам очень идут ваши кудрявые волосы, я всю жизнь о таких мечтала.

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских в белом бикини покорила аппетитными формами.

Ранее Настя Каменских зачаровала трендовым образом на Сардинии. Певица надела короткий сарафан из голубого денима.