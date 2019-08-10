Пекуча італійка: Настя Каменських підкорила утратрендовим образом

Потап і Настя Каменських продовжують демонструвати на фото безхмарний відпочинок на Сардинії. Пара вдень катається на яхті, купається і засмагає на кормі. А ввечері досліджує вулички невеликих портових містечок, якими буквально усипане все Середземноморське узбережжя. Настя щодня радує шанувальників "образом дня", публікуючи фото щоразу в новому вбранні. Її стріт-стайл луки для вечірніх променадів з коханим і друзями (артисти вирушили у відпустку в компанії соліста "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитиву) і його дружини, дизайнера одягу Анни Завгородньої) можна побачити на сторінці зірки в Instagram.

На цей раз співачка вибрала ультратрендовий ансамбль: легка блузка з принтом анималье "під зебру", джинсові шорти з високою посадкою, які зірка доповнила широким масивним поясом з металевою пряжкою.

Завершальним акородом образу стала сумочка з довгою бахромою і малюнком у вигляді зебри. З аксесуарів – великі сережки з каменем ультрамаринового кольору і витончені золоті браслети. Знімок був зроблений на фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Порто-Черво і дійсно приголомшливий", - залишила запис під фото на італійській Настя.

Шанувальники оцінили умінням Насті слідувати модним тенденціям і майстерно поєднувати їх між собою.

Ти мрія!

Просто красуня

Настя, яка ж Ви яскрава і стильна

Красива

Настя, красуня як завжди

Неймовірна

Настасья! Вас просто не впізнати

Яка крута

Настя, ти найкрасивіша на світі

Мені так подобається твій стиль! Пекуча італійка

Приголомшлива!

Яка крута сорочка, вперше звернула увагу на одяг, прям закохалася в неї

Найкрасивіша

Який лук красивий

Вау, красуня

Яскрава

Яка ви все таки красуня! Дуже талановита ще вам дуже йдуть ваші кучеряве волосся, я все життя мріяла про таке.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських у білому бікіні підкорила апетитними формами.

Раніше Настя Каменських зачарувала трендовим образом на Сардинії. Співачка одягла короткий сарафан з блакитного деніму.