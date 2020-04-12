Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко побаловала поклонников своим танцем

Регина Тодоренко не перестает удивлять своих поклонников. Недавно известная телеведущая покрасовалась на камеру в роскошном образе. На ней было надето белоснежное облегающее платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. На этот раз она опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.

Тодоренко станцевала в ярком красном платье в белый горошек под песню Филиппа Киркорова "Ой, мама, шика дам!".

"На курс нейропсихологии в Стенфорде я не попала, зато во время проекта Маска я прошла курс киркороведения", - написала телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали ее видео.

Регина, великолепная женщина;

Какая красивая;

Красотка. Ваша красота, она другая и не стандартная;

Какая красивая;

Образ страстной испанской женщины очень обжигает;

Огонь;

Сгусток энергии;

Регина - вы красотка! А Киркоров мне ощущается очень неприятным. Поэтому и его творчество мне не заходит;

Смотрела просто без звука - глаз не оторвать! Нужно в кино сниматься!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Регина Тодоренко на карантине не расслабляется – она задействована на съемках развлекательного российского шоу Маска и отлучается на запись эфира. Но все равно стала гораздо больше времени проводить дома с сыночком Майклом и мужем Владом Топаловом. Телеведущая дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.