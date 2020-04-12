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Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 20:08
Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру
Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко побаловала поклонников своим танцем

Регина Тодоренко не перестает удивлять своих поклонников. Недавно известная телеведущая покрасовалась на камеру в роскошном образе. На ней было надето белоснежное облегающее платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. На этот раз она опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.

Тодоренко станцевала в ярком красном платье в белый горошек под песню Филиппа Киркорова "Ой, мама, шика дам!".

"На курс нейропсихологии в Стенфорде я не попала, зато во время проекта Маска я прошла курс киркороведения", - написала телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали ее видео.

  • Регина, великолепная женщина;
  • Какая красивая;
  • Красотка. Ваша красота, она другая и не стандартная;
  • Какая красивая;
  • Образ страстной испанской женщины очень обжигает;
  • Огонь;
  • Сгусток энергии;
  • Регина - вы красотка! А Киркоров мне ощущается очень неприятным. Поэтому и его творчество мне не заходит;
  • Смотрела просто без звука - глаз не оторвать! Нужно в кино сниматься!

Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Жгучая искусительница: Регина Тодоренко показала зажигательный танец на камеру

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Регина Тодоренко на карантине не расслабляется – она задействована на съемках развлекательного российского шоу Маска и отлучается на запись эфира. Но все равно стала гораздо больше времени проводить дома с сыночком Майклом и мужем Владом Топаловом. Телеведущая дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.

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Новости Украины шоубизРегина Тодоренко
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