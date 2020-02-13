ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 11:48
Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Некоторые актеры удивили попаданием в списки самых высокооплачиваемых звезд

Журналисты делового издания Forbes решили подвести итоги 2019 года. И составили рейтинг самых высокооплачиваемых актерах и актрисах прошлого года. При этом читатели уже отметили, что Анджелины Джоли в представленных списках нет! Хотя ранее “миссис Смит” практически всегда возглавляла подобные рейтинги. Похоже, что нашумевшей роли в сиквеле “Малефисента” было недостаточно. Однако есть и другие нюансы. К примеру, только две женщины попали в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд 2019 года! Журналисты издания подчеркивают, что “финансовый разрыв” между мужчинами и женщинами по-прежнему остается голливудской реальностью.

Итак, первое место среди актрис заняла 35-летняя Скарлетт Йоханссон, для которой прошлый год был очень продуктивным. В 2019-м Скарлетт заработала 56 млн долларов! Отметим, что в прошлом году Йоханссон снялась в прибыльной для себя картине “Кролик Джоджо”, претендовавший на Оскар сразу в нескольких номинациях. Также актриса снялась в фильме “Черная вдова”, который покажут в этом году.

Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Скаарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история" (кадр из фильма)

Второе место в списке самых высокооплачиваемых звезд заняла София Вергара. Доход актрисы составил 43 млн долларов.

Третье место занимает Риз Уизерспун - 35 млн долларов. У нее совсем небольшие доходы от актерской работы, зато она спродюсировала “Люси в небесах” и довольно популярный сериал “Сказать правду”.

Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

София Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

А вот Марго Робби, которая из-за своей роли подружки Джокера Харли Квинн находится у всех на слуху, заняла всего восьмую строчку с доходом 23,5 млн долларов. Однако не следует забывать, что Марго - восходящая звезда Голливуда, которой пророчат славу “великой” актрисы. Так что в 2020 году стоит ожидать намного более частого появления Робби на киноэкранах.

Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Дуэйн Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Что касается рейтинга актеров, то первое место досталось Дуэйну Скале Джонсону с заработком 89,4 млн долларов. Второе место заняли звезды “Мстителей” Крис Хемсворта ($76.4 млн) и Роберт Дауни-мл. ($66 млн). Слегка не дотянул до тройки лидеров индийский актер Акшай Кумар, а пятым стал… Джеки Чан.

Списки выглядят следующим образом:

Самые высокооплачиваемые актеры в 2019 году:

  • Дуэйн Джонсон $89.4 млн
  • Крис Хемсворт $76.4 млн
  • Роберт Дауни — младший $66 млн
  • Акшай Кумар $65 млн
  • Джеки Чан $58 млн
  • Брэдли Купер $57 млн
  • Адам Сэндлер $57 млн
  • Крис Эванс $43.5 млн
  • Пол Радд $41 млн
  • Уилл Смит $35 млн

Самые высокооплачиваемые акрисы в 2019 году:

  1. Скарлетт Йоханссон $56 млн
  2. София Вергара $43 млн
  3. Риз Уизерспун $35 млн
  4. Николь Кидман $34 млн
  5. Дженнифер Энистон $28 млн
  6. Кейли Куоко $25 млн
  7. Элизабет Мосс $24 млн
  8. Марго Робби $23.5 млн
  9. Шарлиз Терон $23 млн
  10. Эллен Помпео $22 млн
Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца
Новости Украины актерактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь