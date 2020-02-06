ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 16:58
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

В кинотеатрах Украины долгожданная кинолента выходит с 6 февраля

С 6 января в кинотеатрах Украины стартует показ одного из самых долгожданных фильмов 2020 года - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. После событий “Отряда самоубийц” бесшабашна Харли Квинн (роль досталась 29-летней Марго Робби) разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — сюжет фильма

Вы когда-нибудь слышали байку про копа, птичку, психопатку и принцессу мафии? "Хищные Птицы (и фантастическая Харли Квинн)" - запутанная история, которую Харли рассказывает так, как только она могла бы рассказать. Когда коварный самовлюбленный негодяй Готэма Роман Сайонис и его правая рука Зас нацеливаются на молодую девушку по имени Касс, город переворачивается вверх дном, чтобы найти ее. Пути Харли, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и этой четверке не остается ничего другого, как объединиться для уничтожения Романа.

Смотреть расписание сеансов в кинотеатрах Украины

Интересные факты о фильме "Хищные птицы":

  • Кэти Янь – первая азиатская постановщица супергеройского фильма.
  • Сыграть одну из супергероинь предлагали певице Леди Гага.
  • Сэм Рокуэлл мог сыграть злодея в "Хищных птицах".
  • Александра Даддарио и София Бутелла могли стать Охотницей.
  • В комиксах DC основательницей команды Хищных птиц была Бэтгерл. При этом Харли Куинн никогда не была членом их группы.
  • “Хищные Птицы”станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн. Развитием трилогии станет картина “Сирены Готэма”, основанная на одноимённой команде комиксов DC

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли

Кадры из фильма

Марго Робби, которая также является продюсером, представила идею «Хищные птицы» компании Warner Bros. Pictures в 2015 году. Фильм был анонсирован в мае 2016 года; Кристина Ходсон была нанята для написания сценария в ноябре этого года, а Кэти Янь подписала контракт в качестве режиссёра в апреле 2018 года. Большинство актерского состава и съемочной группы были подтверждены к декабрю 2018 года.

Основные съемки продолжались с января по апрель 2019 года и проходили в центре Лос-Анджелеса и в студии Warner Bros в Бербанке Калифорния. Дополнительные съемки состоялись в сентябре 2019 года. “Хищные птицы” станут первым фильмом DCEU и вторым фильмом DC Films, получившим рейтинг R (18+) от MPAA.

Топ-4 самых громких секс-скандала церемонии Оскар: от Харви Вайнштейна до Брайана Сингера Василий Вирастюк, Мария Бурмака, VIVIENNE MORT на премьере фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли
Новости Украины фильмыпремьера
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь