Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

В кинотеатрах Украины долгожданная кинолента выходит с 6 февраля

С 6 января в кинотеатрах Украины стартует показ одного из самых долгожданных фильмов 2020 года - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. После событий “Отряда самоубийц” бесшабашна Харли Квинн (роль досталась 29-летней Марго Робби) разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — сюжет фильма

Вы когда-нибудь слышали байку про копа, птичку, психопатку и принцессу мафии? "Хищные Птицы (и фантастическая Харли Квинн)" - запутанная история, которую Харли рассказывает так, как только она могла бы рассказать. Когда коварный самовлюбленный негодяй Готэма Роман Сайонис и его правая рука Зас нацеливаются на молодую девушку по имени Касс, город переворачивается вверх дном, чтобы найти ее. Пути Харли, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и этой четверке не остается ничего другого, как объединиться для уничтожения Романа.

Смотреть расписание сеансов в кинотеатрах Украины

Интересные факты о фильме "Хищные птицы":

Кэти Янь – первая азиатская постановщица супергеройского фильма.

Сыграть одну из супергероинь предлагали певице Леди Гага.

Сэм Рокуэлл мог сыграть злодея в "Хищных птицах".

Александра Даддарио и София Бутелла могли стать Охотницей.

В комиксах DC основательницей команды Хищных птиц была Бэтгерл. При этом Харли Куинн никогда не была членом их группы.

“Хищные Птицы”станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн. Развитием трилогии станет картина “Сирены Готэма”, основанная на одноимённой команде комиксов DC

Кадры из фильма

Марго Робби, которая также является продюсером, представила идею «Хищные птицы» компании Warner Bros. Pictures в 2015 году. Фильм был анонсирован в мае 2016 года; Кристина Ходсон была нанята для написания сценария в ноябре этого года, а Кэти Янь подписала контракт в качестве режиссёра в апреле 2018 года. Большинство актерского состава и съемочной группы были подтверждены к декабрю 2018 года.

Основные съемки продолжались с января по апрель 2019 года и проходили в центре Лос-Анджелеса и в студии Warner Bros в Бербанке Калифорния. Дополнительные съемки состоялись в сентябре 2019 года. “Хищные птицы” станут первым фильмом DCEU и вторым фильмом DC Films, получившим рейтинг R (18+) от MPAA.