Анджелина Джоли возмущена и готова мстить Брэду Питту за воссоединение с Дженнифер Энистон

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Похоже, что Брэда Питта ждут неприятности от экс-возлюбленной

Воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии SAG Awards несколько недель назад привело в восторг поклонников звездной пары во всем мире. Однако их милые объятья и приветствия за кулисами красной дорожки также породили волну новых слухов о романтических отношениях между двумя бывшими. И пока все ликуют и берегут надежды о возобновлении чувств между экс-супругами, есть один человек, которому все эти слухи, как соль на рану, — Анджелина Джоли.

Так, друзья голливудского актера всерьез переживают, как бы Анджелина Джоли не начала мстить своему бывшему мужу. По слухам, Джоли замышляет план мести, направленный на Питта. Об этом сообщает источник издания Globe.

По словам источника, Джоли вне себя от злости, наблюдая за дружбой Энистон и Питта. Кроме того, героиня фильма “Малефисента” уверена, что ее экс-муж специально “начал крутить роман” именно с Энистон, от которой в свое время ушел ради отношений с Джоли.

“Анджелина возмущена тем, как Брэд ведет себя с Джен, “афишируя” их дружбу повсюду”, — говорит источник Globe.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии SAG Awards (фото: instagram.com/sagawards)

“Энджи не может отделаться от мысли, что он делает это намеренно, чтобы вывести ее из равновесия. Наблюдать, как Джен дотрагивается до Брэда, приветствуя его настолько тепло… Брэд также отвечает взаимностью. В результате, Джоли взбешена таким обращением и слухами, которые затрагивают ее в том числе”, — сообщает инсайдер.

Источник добавил, что ярость Джоли достигла совершенно нового уровня после воссоединения Энистон и Питта, о котором сегодня говорят тысячи фанатов пары.

Другой источник сообщил изданию Life & Style, что Джоли так просто ситуацию не оставит. Якобы актриса готова нанести ответный удар. К примеру, она будет требовать от Питта полагаемые ей деньги (а это несколько миллионов долларов) за урегулирование их бракоразводного процесса.

“Злость Джоли явно не пойдет Брэду на пользу! Энджи либо получит то, что она хочет, либо сделает его жизнь несчастной, — сказал инсайдер изданию. — Друзья предупреждают Брэда, чтобы тот прекратил дергать Энджи за ниточки. Даже Дженнифер его предупредила об этом!”

Напомним, что бурный роман между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вспыхнул в 2004 году во время съемок фильма “Мистер и миссис Смит”. Вскоре скрывать роман уже было невозможно. В 2005 году Дженнифер Энистон подала на развод и получила его в том же году. Отметим, что до этого Энистон и Питт прожили вместе в официальном браке 5 лет!

В январе 2006 года Анджелина Джоли не могла больше скрывать — она официально заявила в одном из интервью, что беременна от Брэда. И подтвердила их роман. 27 мая 2006 года Брэд Питт впервые стал отцом — Джоли подарила ему дочь Шайло Нувель. Напомним, что на данный момент Шайло принимает гормональные препараты по смене пола, так как чувствует себя гендерно мальчиком. В декабре 2014 года СМИ стало известно, что Шайло считает себя мальчиком с именем Джон.

Питт и Джоли официально оформили брак лишь в августе 2014 года, пышная свадьба прошла во Франции. Уже через два года Джоли подала документы на развод. Бракоразводный процесс был одним из самых сложных в мире шоу-бизнеса. И завершился лишь в 2019 году.

У экс-супругов трое общих и столько же приемных детей. Все они сегодня живут с Анджелиной.