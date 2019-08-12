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"Женщина-вамп": Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 13:26
"Женщина-вамп": Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу
Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Певец в новом образе развеселил поклонников

Сергей Бабкин не только радует поклонников своими музыкальными, но и актерскими талантами. Он играет в театре и мастерски перевоплощается в различных персонажей. Но такого преображения, которое "произошло" с артистом на фото в Instagram, его поклонникине ожидали! Певец внезапно стал… известной певицей Надеждой Бабкиной.

Сергей опубликовал фото в женском образе, причем очень эксцентричном. Платье бирюзового цвета с крупным принтом, колготки в сетку, кеды и очки с красными стеклами, а также черный парик с ровной короткой челкой.

"Надежда Бабкина", - подписал кокетливое необычное фото музыкант.

&quot;Женщина-вамп&quot;: Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Поклонники тут же принялись шутить в комментариях, оценив актерский талант и чувство юмора кумира, а также отметили, что в новом образе он больше похож на Джона Леннона.

  • На Леннона похож
  • На Ленона присмахиваешь
  • Я вот всегда знала, что Джон Ленон - жив!
  • Худовата будет!
  • Бомба!
  • Точнее Бабкина Надежда!
  • Супер
  • Ага, Надежда ... Наверное, в свои лучшие годы
  • Талант! Не спрячешь ни под какими одежками. Хоть паранжу оденьте, харизма все равно на месте
  • Не то слово! Надежда еще та!
  • Как всегда на высоте
 

Скриншот комментариев

Сергей также разместил короткое видео, на котором он в новом образе рассуждает о волнении перед концертом. Поддавшись эмоциям, музыкант в амплуа Надежды даже начал задирать подол юбки.

"Размышления Надежды о волнении", - коротко подписал он комичный ролик.

Напомним, что Сергей Бабкин с женой буквально забросали сеть фото из личного архива, показав своих детей и домашних питомцев.

Ранее Сергей Бабкин очаровал подписчиков видео времяпровождения с  младшим сыном Елисеем.

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