"Женщина-вамп": Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу

Певец в новом образе развеселил поклонников
Сергей Бабкин не только радует поклонников своими музыкальными, но и актерскими талантами. Он играет в театре и мастерски перевоплощается в различных персонажей. Но такого преображения, которое "произошло" с артистом на фото в Instagram, его поклонникине ожидали! Певец внезапно стал… известной певицей Надеждой Бабкиной.
Сергей опубликовал фото в женском образе, причем очень эксцентричном. Платье бирюзового цвета с крупным принтом, колготки в сетку, кеды и очки с красными стеклами, а также черный парик с ровной короткой челкой.
"Надежда Бабкина", - подписал кокетливое необычное фото музыкант.
Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)
Поклонники тут же принялись шутить в комментариях, оценив актерский талант и чувство юмора кумира, а также отметили, что в новом образе он больше похож на Джона Леннона.
Скриншот комментариев
Сергей также разместил короткое видео, на котором он в новом образе рассуждает о волнении перед концертом. Поддавшись эмоциям, музыкант в амплуа Надежды даже начал задирать подол юбки.
"Размышления Надежды о волнении", - коротко подписал он комичный ролик.
Напомним, что Сергей Бабкин с женой буквально забросали сеть фото из личного архива, показав своих детей и домашних питомцев.
Ранее Сергей Бабкин очаровал подписчиков видео времяпровождения с младшим сыном Елисеем.