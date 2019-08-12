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"Жінка-вамп": Сергій Бабкін перевтілився у відому співачку

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 13:26
"Жінка-вамп": Сергій Бабкін перевтілився у відому співачку
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Співак в новому образі розвеселив шанувальників

Сергій Бабкін не тільки радує шанувальників своїми музичними, але й акторськими талантами. Він грає в театрі і майстерно перевтілюється в різних персонажів. Але такого перетворення, яке відбулося з артистом на фото в Instagram, його поклонникине очікували! Співак раптово став... відомою співачкою Надією Бабкіною.

Сергій опублікував фото в жіночому образі, причому дуже ексцентричному. Плаття бірюзового кольору з великим принтом, колготки в сітку, кеди і окуляри з червоними склом, а також чорний парик з рівною короткою чілкою.

"Надія Бабкіна", - підписав кокетливе незвичайне фото музикант.

&quot;Жінка-вамп&quot;: Сергій Бабкін перевтілився у відому співачку

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники тут же почали жартувати в коментарях, оцінивши акторський талант і почуття гумору кумира, а також зазначили, що в новому образі він більше схожий на Джона Леннона.

  • На Леннона схожий
  • На Ленона змахує
  • Я от завжди знала, що Джон Ленон - живий!
  • Худовата буде!
  • Бомба!
  • Точніше Бабкіна Надія!
  • Супер
  • Ага, Надія ... Напевно, в свої кращі роки
  • Талант! Не сховаєш ні під якими одягом. Хоч паранжу одягніть, харизма все одно на місці
  • Не те слово! Надія ще та!
  • Як завжди на висоті
 

Скріншот коментарів

Сергій також розмістив коротке відео, на якому він в новому образі міркує про хвилювання перед концертом. Піддавшись емоціям, музикант в амплуа Надії навіть почав задирати поділ спідниці.

"Роздуми Надії про хвилювання", - коротко підписав він комічний ролик.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін з дружиною буквально закидали мережу фото з особистого архіву, показавши своїх дітей і домашніх улюбленців.

Раніше Сергій Бабкін зачарував підписників відео дозвілля з молодшим сином Єлисеєм.

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