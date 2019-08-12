"Жінка-вамп": Сергій Бабкін перевтілився у відому співачку

Співак в новому образі розвеселив шанувальників
Сергій Бабкін не тільки радує шанувальників своїми музичними, але й акторськими талантами. Він грає в театрі і майстерно перевтілюється в різних персонажів. Але такого перетворення, яке відбулося з артистом на фото в Instagram, його поклонникине очікували! Співак раптово став... відомою співачкою Надією Бабкіною.
Сергій опублікував фото в жіночому образі, причому дуже ексцентричному. Плаття бірюзового кольору з великим принтом, колготки в сітку, кеди і окуляри з червоними склом, а також чорний парик з рівною короткою чілкою.
"Надія Бабкіна", - підписав кокетливе незвичайне фото музикант.
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)
Шанувальники тут же почали жартувати в коментарях, оцінивши акторський талант і почуття гумору кумира, а також зазначили, що в новому образі він більше схожий на Джона Леннона.
Скріншот коментарів
Сергій також розмістив коротке відео, на якому він в новому образі міркує про хвилювання перед концертом. Піддавшись емоціям, музикант в амплуа Надії навіть почав задирати поділ спідниці.
"Роздуми Надії про хвилювання", - коротко підписав він комічний ролик.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін з дружиною буквально закидали мережу фото з особистого архіву, показавши своїх дітей і домашніх улюбленців.
Раніше Сергій Бабкін зачарував підписників відео дозвілля з молодшим сином Єлисеєм.