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Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 10:58
Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 
Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Звездная семья не стесняется откровенно рассказывать о своих буднях

 Звездная пара Сергея и Снежаны Бабкиных, в семье которых не так давно было пополнение,  довольно часто публикуют снимки из семейного фотоархива, среди которых попадаются фото довольно интимного и личного характера. Например, не редко можно увидеть совместные асаны пары, которые запечатлены во время любимого занятия — йоги. Домашнее видео Сергея, который умилительно нянчит малыша в колыбели, развлекая его игрой на гитаре. А так же  есть и профессиональные фото со страниц журналов, на которых Снежана позирует в одной лишь легкой накидке.
 В этот раз пара решила поделится очередной порцией откровенности и выложила в сеть домашние кадры, на которых можно увидеть самые интимные моменты жизни звездной семьи.

Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Фото: Снежана Бабкина с малышом Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

 На одном из кадров Снежана занята умилительным процессом — кормлением малыша, разместившись на кровати в удобной позе в домашней одежде и с небрежным пучком на голове молодая мама очаровывает нежностью и сокровенностью момента.

Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Фото: Сладко спящий Сергей Бабкин (instagram.com/snezhana_babkina)

 А снимок спящего Сергея в компании двух домашних питомцев — котов сфинксов Цеи и Кокоса, доказывает, что в этой семье царит гармония не только между друг другом, но и с животными.

Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Фото: Томная Снежана в компании любимцев семьи (instagram.com/snezhana_babkina)

 Еще одно фото сделано на кровати, где Снежана позирует в телесном боди в окружении все тех же любимцев необычной породы. 

Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Фото: Снежана и Сергей Бабкины со своими детьми (instagram.com/snezhana_babkina)

 И конечно же, не обошлось без кадров с детьми. Звездные родители по очереди запечатлели себя с детьми и питомцами, получилась необыкновенная, дружная, веселая и позитивная семья.

 Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Сергей Бабкин умилил подписчиков отцовским воспитанием своего младшего сына Елисея. Он показал, как они проводят время с новорожденным сыночком дома в Харькове, исполняя песни под гитару. 

 Ранее Снежана Бабкина ответила на вопросы поклонников о первых днях жизни новорожденного сыночка и рассказала, как малыш впервые поехал на гастроли с папой.

 Также Снежана Бабкина показала веселые кадры с мужем и сыном.

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Новости Украины Сергей БабкинноворожденныйСнежана Бабкина
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