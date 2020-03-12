Женщина без улыбки: Викторию Бекхэм раскритиковали в сети за чрезмерную серьезность

Виктория Бекхэм отличается позитивным характером, энергичностью и добротой. 45-летняя знаменитость всегда старается вдохновить и мотивировать своих фолловеров. Демонстрируя счастливые семейные отношения, стильные вещи, разработки нового бьюти-бренда или же свою совершенную фигуру, она это делает со всей душой и радостно. Тем не менее, именно супруга Дэвида Бекхэма чаще всего попадает "под раздачу" от фанатов, когда дело касается ее "веселости".

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад Виктория опубликовала фото, на котором показала новинку от Victoria Beckham Beauty. "Всегда прислушиваюсь ко всем вам и вашим отзывам и работаю над новым Bitten Lip Tint!!! Узнайте и поделитесь своими комментариями на @victoriabeckhambeauty", – написала звезда. В ответ вечно молодая мама 4-х детей получила массу позитивных отзывов.

Ты выглядишь так красиво, люблю тебя, женщины, ты удивительная мама, удивительная жена и великий человек, люблю тебя победа

Смотрю на твои милые веснушки

Очень привлекательна

Твоя кожа идеальна!

Просто красивая Виктория… Такая юная и свежая

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Но нашлись и те, кто вновь решил подчеркнуть "невеселое" лицо знаменитости. Фолловеры принялись, что не понимают серьезности Виктории и ее нежелания улыбаться на фото. Другие, напротив, заступились за звезду, предложив хейтерам пойти на YouTube-канал дизайнера и убедиться, что она много смеется.

Не улыбайся, что бы ты ни делал

Женщина без улыбки

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Но если ранее Виктория не умела правильно относилась к подобным заявлениями – звезда могла расстроиться и переживать. То в последние годы стала включать юмор. Так, в недавнем видео, которое она записала для своих поклонников, Виктория постаралась ответить на все то, что пишут о ней в сети. На вопрос "Чем она знаменита" она ответила: "Тем, что не улыбаюсь никогда" и засмеялась. Далее она продолжила рассказ о себе: "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля.