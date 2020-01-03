Время не властно: Виктория Бекхэм показала идеальную фигуру в съемке для известного глянца

Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Бизнесвумен украсила новую обложку

Виктория Бекхэм – известная икона стиля, которая к тому же часто выступает моделью. 45-летняя красавица только за последнее время украсила множество обложек. В феврале она порадует очередной из них, звезда снялась для нового номера британского Harper's Bazaar. На обложках, которые представил известный глянец, она появилась в сильных образах, составленных из вещей собственного бренда.

Виктория украсила новую обложку (instagram.com/victoriabeckham)

На первой она примерила черные высокие брюки, которые дополнила высоким топом с широкими бретельками и откровенным декольте. На второй – в белом костюме: жакете с рукавами-фонариками, а также шортах. Третья показывает Бекхэм, сидящую за рулем машины. На ней надето полосатый джемпер, желтый гольф и белые брюки. Все обложки Виктория уже запостила на странице в своем микроблоге, дав поклонникам шанс вволю их обсудить.

Виктория выглядит потрясающе (instagram.com/victoriabeckham)

​​​​​​Разумеется, новая съемка Виктории была тепло встречена поклонниками звезды. Особенно много лайков собрала первая из них, где знаменитая красавица предстала в черном топе. В подписи к новой обложке глянец упомянул трудолюбие Виктории, которая с ранних лет усердно работала, стремясь уйти и зоны комфорта, чтобы достичь вершин. И в итоге создала настоящую империю моды и красоты.

Напомним, в последнее время наряду с модным брендом Виктория много времени уделяет и косметической марке Victoria Beckham Beauty. Она представила уже несколько линий, которые разрабатывает с лучшими специалистами отрасли. Неудивительно, что уже с первых месяцев существования он стал популярным.