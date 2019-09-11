Женщина со своими слабостями: Елена Кравец впервые заплакала на камеру

Елена Кравец проплакала с самого утра ради съемок нового клипа PIANOБОЙ Alina Pash на песню "Перша Леді". Так, в эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" известный артист PIANOБОЙ Дмитрий Шуров откровенно рассказал об истории создания дуэта с Алиной Паш и почему среди 21 женщины, которые снимались в новом клипе артистов, плакала только известная юмористка.

Популярный артист PIANOБОЙ Дмитрий Шуров рассказал, как и когда создавался дуэт с Алиной Паш.

"Все получилось совершенно спонтанно. Вначале лета я работал над песней, в которой не хватало дерзкого женского голоса, потому что мне она казалась слишком сладкой. Тогда в голове у меня зазвучал голос Алины. Она смелая, продвинутая и знает себе цену – это голос нового поколения, который не боится менять форматы и стереотипы", – признается Дмитрий Шуров в эфире канала "Украина".

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді

И хотя артисты не были знакомы раньше, общий язык нашли сразу, а сама песня получила название "Перша леді".

"Я сразу нашел контакт Алины – мы не были знакомы раньше – и прислал песню. Она быстро ответила, что вся эта идея ей по душе. Уже позже мы записались. Саундпродюсированием занимался тот самый талантливый Михаил Бусин, прославившийся треком с MARUV", – рассказал артист в программе "Ранок з Україною".

"Перша леді" по словам Дмитрия Шурова – это легкая, эмоционально теплая и чувственная песня о том, что каждая девушка, которая нашла свои таланты, свою особенность, свою изюминку – она ​​и является первой леди своей жизни и жизни своих близких.

Елена Кравец в клипе "Перша Леді" (кадр из видео youtube.com/PIANOБОЙ)

"Заплакать Лену Кравец заставила режиссер. Смешную Лену видела вся страна, мы хотели, чтоб Лену узнали как драматическую актрису и как женщину с человеческими слабостями", - поделилась пиар-менеджер и супруга Дмитрия Ольга Шурова.

"Не бойся быть собой, ведь когда-то Луиза Чикконе стала Мадонной, а щербинка между зубами с недостатка превратилась в бренд! В нашем клипе снялись более 20 женщин, среди которых моя жена Оля. И, конечно, во время съемок было несколько интересных историй, например, Лилия Литковская, которая должна была сниматься беременной, родила за неделю до съемок. Также в клипе приняла участие травести-дива – она ​​тоже имеет право быть женщиной, хотя и родилась мужчиной. Или же, например, Елена Кравец плакала с 8 часов утра. Тоня Ноябрева, режиссер клипа, подготовилась, взяв специальные капли для глаз, чтобы делать вид слезы. А Лена пришла, села в кресло и реально расплакалась", – поделился подробностями съемок нового клипа Дмитрий Шуров.

Напомним, ранее Елена Кравец кардинально сменила цвет волос ради Танцев со звездами 2019. Актриса поразила зрителей мастерством перевоплощения.