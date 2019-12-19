Женщина-мечта: Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в облегающем платье

Моника Беллуччи в свои 55 лет продолжает восхищать красотой и стройностью. Все свои выходы в свет и проекты она старается демонстрировать подписчикам в личном микроблоге, собирая многочисленные похвалы своей неувядающей красоте. В этот раз актриса продемонстрировала фото, где позирует на сцене театра – итальянская звезда как раз дала серию спектаклей в Париже. "Спасибо всем за ваше присутствие и тепло во время всех этих спектаклей…", – написала Беллуччи.

Моника Беллуччи в вечернем образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На выступлении она примерила длинное черное платье, облегающее ее заметно постройневшее тело. Полупрозрачные рукава сделали его соблазнительным, несмотря на скромный крой. Нужно ли говорить, что такой пост вызвал бурю восторгов у подписчиков? "Прекрасна", "Королева", "Очень красивая", "Восхитительна", "Только не старей"…

Моника по-прежнему хороша (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, черный – один из самых любимых оттенков знаменитой красавицы. В черном Моника обожает блистать на светских ивентах, посещать различные мероприятия, а также носить его в повседневной жизни. К примеру, именно в total black образе она гуляла по Парижу в компании своего экс-возлюбленного. Напомним, Монику и Николаса Лефевра на днях застали вместе. Бывшие возлюбленные вели себя, словно давние знакомые, разговаривая и обмениваясь улыбками. Но поклонники тут же заподозрили, что, возможно, между ними вновь вспыхнули чувства. Пока что никто из звезд не давал никаких комментариев.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

А вот между экс-супругом Моники Беллуччи Венсаном Касселем и его молодой супругой Тиной Кунаки по-прежнему царит идиллия. Впрочем, пара не спешит хвастаться своими отношениями, но периодически на страницах обоих появляются трогательные посты с признанием в любви.