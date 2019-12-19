Женщина-мечта: Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в облегающем платье

Актриса восхитила красотой на новых фото
Моника Беллуччи в свои 55 лет продолжает восхищать красотой и стройностью. Все свои выходы в свет и проекты она старается демонстрировать подписчикам в личном микроблоге, собирая многочисленные похвалы своей неувядающей красоте. В этот раз актриса продемонстрировала фото, где позирует на сцене театра – итальянская звезда как раз дала серию спектаклей в Париже. "Спасибо всем за ваше присутствие и тепло во время всех этих спектаклей…", – написала Беллуччи.
На выступлении она примерила длинное черное платье, облегающее ее заметно постройневшее тело. Полупрозрачные рукава сделали его соблазнительным, несмотря на скромный крой. Нужно ли говорить, что такой пост вызвал бурю восторгов у подписчиков? "Прекрасна", "Королева", "Очень красивая", "Восхитительна", "Только не старей"…
К слову, черный – один из самых любимых оттенков знаменитой красавицы. В черном Моника обожает блистать на светских ивентах, посещать различные мероприятия, а также носить его в повседневной жизни. К примеру, именно в total black образе она гуляла по Парижу в компании своего экс-возлюбленного. Напомним, Монику и Николаса Лефевра на днях застали вместе. Бывшие возлюбленные вели себя, словно давние знакомые, разговаривая и обмениваясь улыбками. Но поклонники тут же заподозрили, что, возможно, между ними вновь вспыхнули чувства. Пока что никто из звезд не давал никаких комментариев.
А вот между экс-супругом Моники Беллуччи Венсаном Касселем и его молодой супругой Тиной Кунаки по-прежнему царит идиллия. Впрочем, пара не спешит хвастаться своими отношениями, но периодически на страницах обоих появляются трогательные посты с признанием в любви.