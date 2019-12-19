Жінка-мрія: Моніка Беллуччі захопила стрункою фігурою у відвертій сукні

Моніка Беллуччі в свої 55 років продовжує захоплювати красою і стрункістю. Всі свої виходи в світ і проекти вона намагається демонструвати послідовувачам у особистому мікроблозі, збираючи численні похвали своєї нев'янучої краси. Цього разу актриса продемонструвала фото, де позує на сцені театру – італійська зірка якраз дала серію вистав в Парижі. "Спасибі всім за вашу присутність і тепло під час усіх цих вистав...", – написала Беллуччі.

Моніка Беллуччі в вечірньому образі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На виступі вона приміряла довгу чорну сукню, що облягає її струнке тіло. Напівпрозорі рукава зробили її привабливою, незважаючи на скромний крій. Чи потрібно говорити, що такий пост викликав бурю захоплення у фоловерів? "Прекрасна", "Королева", "Дуже красива", "Чудова", "Тільки не старішай"...

Моніка як і раніше хороша (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, чорний – один з найбільш улюблених відтінків знаменитої красуні. В чорному Моніка обожнює блищати на світських івентах, відвідувати різні заходи, а також носити його в повсякденному житті. До прикладу, саме total black образі вона гуляла по Парижу в компанії свого екс-коханого. Нагадаємо, Моніку і Ніколаса Лефевра днями застали разом. Колишні кохані вели себе, наче давні знайомі, розмовляючи і обмінюючись посмішками. Але шанувальники одразу ж запідозрили, що, можливо, між ними знову спалахнули почуття. Поки що ніхто із зірок не давав жодних коментарів.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

А ось між екс-чоловіком Моніки Беллуччі Венсаном Касселем і його молодою дружиною Тіною Кунакі, як і раніше, панує ідилія. Втім, пара не поспішає хвалитися своїми стосунками, але періодично на сторінках обох з'являються зворушливі пости з зізнанням в любові.