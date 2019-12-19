Жінка-мрія: Моніка Беллуччі захопила стрункою фігурою у відвертій сукні

Актриса вразила красою на нових фото
Моніка Беллуччі в свої 55 років продовжує захоплювати красою і стрункістю. Всі свої виходи в світ і проекти вона намагається демонструвати послідовувачам у особистому мікроблозі, збираючи численні похвали своєї нев'янучої краси. Цього разу актриса продемонструвала фото, де позує на сцені театру – італійська зірка якраз дала серію вистав в Парижі. "Спасибі всім за вашу присутність і тепло під час усіх цих вистав...", – написала Беллуччі.
На виступі вона приміряла довгу чорну сукню, що облягає її струнке тіло. Напівпрозорі рукава зробили її привабливою, незважаючи на скромний крій. Чи потрібно говорити, що такий пост викликав бурю захоплення у фоловерів? "Прекрасна", "Королева", "Дуже красива", "Чудова", "Тільки не старішай"...
До речі, чорний – один з найбільш улюблених відтінків знаменитої красуні. В чорному Моніка обожнює блищати на світських івентах, відвідувати різні заходи, а також носити його в повсякденному житті. До прикладу, саме total black образі вона гуляла по Парижу в компанії свого екс-коханого. Нагадаємо, Моніку і Ніколаса Лефевра днями застали разом. Колишні кохані вели себе, наче давні знайомі, розмовляючи і обмінюючись посмішками. Але шанувальники одразу ж запідозрили, що, можливо, між ними знову спалахнули почуття. Поки що ніхто із зірок не давав жодних коментарів.
А ось між екс-чоловіком Моніки Беллуччі Венсаном Касселем і його молодою дружиною Тіною Кунакі, як і раніше, панує ідилія. Втім, пара не поспішає хвалитися своїми стосунками, але періодично на сторінках обох з'являються зворушливі пости з зізнанням в любові.