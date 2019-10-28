Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикини

Алессандра Амбросио круглый год радует поклонников горячими фото в купальниках, чему те только рады. Сейчас знаменитая красавица отдыхает на пляжах Бразилии, а также снимает новый кампейн для своего бренда GAL Floripa. Так что поводов продемонстрировать свое безупречное тело у нее полно!

Алессандра на пляже (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз Алессандра предстала перед поклонниками в черном крошечном бикини, которое дополнили стильные аксессуары: очки-авиаторы, браслеты и подвески. Девушка лежит под теплыми солнечными лучам, демонстрируя пышные формы и наслаждаясь кокосовой водой. Снимок она подписала просто: «Море, песок и кокосовая вода». Полуобнаженное тело бывшего «ангела» Victoria’s Secret, как всегда произвело фурор среди ее подписчиков – они не устают писать ей, как она горяча, прекрасна и превосходно красива.

Алессандра и другие основательницы бренда (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На днях она также представила ролик, снятый для промо новой коллеции купальников GAL Floripa. Компанию ей составили еще две девушки, с которыми она основала марку: сестра и подруга. Нужно отметить, что все три красотки выглядят, словно профессиональные модели. Они показали разнообразные купальники: слитный ярко-красный с вырезами, черный соблазнительный и жизнерадостный нежно-розовый. К слову, под одним из постов Амбросио призвала всех объединиться в спасении природы.

Купальники Алессандры набирают популярность (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Интересно, что в этот раз модель не взяла с собой возлюбленного, хотя он часто сопровождает ее в рабочих поездках. Тем не менее, Хэллоуин влюбленные наверняка будут отмечать вместе – не так давно Амбросио показывала общие романтические фото с Николо на фоне тыкв.

Алессандра обожает хвастаться точеной фигурой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)