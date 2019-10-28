Жінка-мрія: Алессандра Амбросіо захопила ідеальною фігурою в крихітному бікіні

Алессандра Амбросіо круглий рік радує шанувальників гарячими фото в купальниках, чому ті тільки раді. Зараз знаменита красуня відпочиває на пляжах Бразилії, а також знімає новий кампейн для свого бренду GAL Floripa. Так що приводів продемонструвати своє бездоганне тіло у неї повно!

Алессандра на пляжі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В цей раз Алессандра постала перед шанувальниками у чорному крихітному бікіні, яке доповнили стильні аксесуари: окуляри-авіатори, браслети і підвіски. Дівчина лежить під теплими сонячними променями, демонструючи пишні форми і насолоджуючись кокосовою водою. Знімок вона підписала просто: «Море, пісок і кокосова вода». Напівоголене тіло колишнього «ангела» Victoria's Secret, як завжди справило фурор серед її послідовувачів – вони не втомлюються писати їй, як вона гаряча, прекрасна і чудово красива.

Алессандра та інші засновниці бренду (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На днях вона також представила ролик, знятий для промо нової колекції купальників GAL Floripa. Компанію їй склали ще дві дівчини, з якими вона заснувала марку: сестра і подруга. Потрібно відзначити, що всі три красуні виглядають, немов професійні моделі. Вони показали різноманітні купальники: злитий яскраво-червоний з вирізами, чорний спокусливий і життєрадісний ніжно-рожевий. До речі, під одни із постів Амбросіо закликала всіх об'єднатися в порятунку природи.

Купальники Алессандри набирають популярність (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цікаво, що в цей раз модель не взяла з собою коханого, хоча він часто супроводжує її в робочих поїздках. Тим не менш, Хеллоуїн закохані напевно будуть відзначати разом – не так давно Амбросіо показувала спільні романтичні фото з Ніколо на тлі гарбузів.

Алессандра обожнює хвалитися витонченою фігурою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)