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Женщина-мечта: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила идеальной фигурой в купальнике

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Звезда порадовала поклонников

Дженнифер Лопес, которая массу предыдущих постов посвятила своей семье, наконец решила сделать летнее жаркое фото. Певица опубликовала снимок, на котором красуется в белом сплошном купальнике от Guess – лицом этого бренда она сейчас является. 50-летняя певица красуется на фоне океана, придерживая непослушные пышные волосы рукой. С помощью наряда она подчеркнула шоколадный загар, а также, само собой, свои аппетитные формы.

Пляжный образ дополняют крупные серьги-кольца, солнцезащитные очки, а также макияж со smoky eyes и натурального оттенка губами. Чтобы образ был полным, она сделала белый маникюр в тон купальнику. Нужно отдать певице должное – аутфит получился стильным и ярким. «Первый летний уикэнд», – написала звезда под горячим фото. А в сториз закинула фото практически в полный рост, дополнив его надписью – летнее настроение.

Дженнифер похвалилась роскошной фигурой (фото: instagram.com/jlo)

В ответ она получила массу комплиментов. Так, поклонники отметили красоту вечно молодой звезды, ее удивительно стройную и подтянутую фигуру.

  • Это так горячо
  • Волшебная
  • Восхитительная
  • Королева Джей Ло
  • Так прекрасна
  • Очень прекрасна, моя королева
  • Вау
  • Почему ты так прекрасна?
  • Мой восхитительный идол
  • Что бы сделали, чтобы заслужить такую богиню, как ты?
  • Да, ты самая горячая с твоим совершенным телом
  • Ты так восхитительна! О Боже, я плачу, Джен. Ты самая лучшая, все мое счастье
  • Ты так красива
  • Хороша, как вино. Так прекрасна!
  • О Боже! Ты потрясающая!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/jlo)

Напомним, певице в этом году исполнится 51 год, но в эту цифру верится с трудом. Звезда привыкла радовать поклонником тем, что совершенно не меняется с годами. По словам Дженнифер, в первую очередь такой цветущий вид – это просто результат гармонии с собой и внутреннего счастья и благодарности. Но, разумеется, без регулярного грамотного ухода здесь тоже не обошлось.

Автор: Lite

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