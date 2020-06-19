В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда порадовала новым выходом

Дженнифер Лопес порадовала фанатов новым ярким образом. Вечно молодая звезда отправилась в студию, подобрав стильный наряд от Coach, лицом которого она является. Лопес надела кожаные шорты, жакет, а также ботфорты на высокой платформе и каблуках – все в одном светло-коричневом тоне. Под жакет она надела белую майку с откровенным декольте. А в качестве аксессуаров подобрала белую сумку, полупрозрачные солнцезащитные очки, а также крупные серьги-кольца. Волосы звезда уложила на затылке в высокий хвост. Такой образ подчеркнул идеальную фигуру Дженнифер, ее стройные ноги и роскошные формы. Чтобы показать себя со всех сторон, она запостила несколько снимков.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Выглядела она столь совершенно, что заставила фанатов в который раз писать многочисленные комментарии. Они не могут налюбоваться своей звездой, не веря, что ей 50 лет. Также многие отметили, как стильно выглядит Дженнифер. К слову, статус модной иконы Лопес получила официально. Так что он буквально обязывает красавицу выглядеть на все 100.

Дженнифер выглядит неотразимо (фото: instagram.com/jlo)

Ты выглядишь феноменально

О боже, почему ты так великолепна?

Ты так восхитительна

Красивая

Икона стиля

О боже, эта девочка буквально огонь

Я люблю тебя

Ты модельная икона

Ты выглядишь волшебно

Иконическая

Самая красивая женщина на планете

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/jlo)

Напомним, недавно певица продемонстрировала миру нового члена семьи – щенка, которого выбрал сын Дженнифер Макс. Звезда в шутку называет мальчика папой, сестру-двойняшку Макса Эмму – тетей, а себя бабушкой. Собаке завели отдельный аккаунт, на который сразу подписалась внушительная часть поклонников звездной «бабушки». Можно не сомневаться, что нового любимчика знаменитой семьи в сети ждет успех.

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Автор: Lite