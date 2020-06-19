ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

Lite » Мода 19.06.2020 - 21:27
В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда порадовала новым выходом

Дженнифер Лопес порадовала фанатов новым ярким образом. Вечно молодая звезда отправилась в студию, подобрав стильный наряд от Coach, лицом которого она является. Лопес надела кожаные шорты, жакет, а также ботфорты на высокой платформе и каблуках – все в одном светло-коричневом тоне. Под жакет она надела белую майку с откровенным декольте. А в качестве аксессуаров подобрала белую сумку, полупрозрачные солнцезащитные очки, а также крупные серьги-кольца. Волосы звезда уложила на затылке в высокий хвост. Такой образ подчеркнул идеальную фигуру Дженнифер, ее стройные ноги и роскошные формы. Чтобы показать себя со всех сторон, она запостила несколько снимков.

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total lookВ мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Выглядела она столь совершенно, что заставила фанатов в который раз писать многочисленные комментарии. Они не могут налюбоваться своей звездой, не веря, что ей 50 лет. Также многие отметили, как стильно выглядит Дженнифер. К слову, статус модной иконы Лопес получила официально. Так что он буквально обязывает красавицу выглядеть на все 100.

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

Дженнифер выглядит неотразимо (фото: instagram.com/jlo)

  • Ты выглядишь феноменально
  • О боже, почему ты так великолепна?
  • Ты так восхитительна
  • Красивая
  • Икона стиля
  • О боже, эта девочка буквально огонь
  • Я люблю тебя
  • Ты модельная икона
  • Ты выглядишь волшебно
  • Иконическая
  • Самая красивая женщина на планете

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

В мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total lookВ мини и ботфортах: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в эффектном total look

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/jlo)

Напомним, недавно певица продемонстрировала миру нового члена семьи – щенка, которого выбрал сын Дженнифер Макс. Звезда в шутку называет мальчика папой, сестру-двойняшку Макса Эмму – тетей, а себя бабушкой. Собаке завели отдельный аккаунт, на который сразу подписалась внушительная часть поклонников звездной «бабушки». Можно не сомневаться, что нового любимчика знаменитой семьи в сети ждет успех.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины певецДженнифер Лопес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь