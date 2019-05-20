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Магический взгляд: Тина Кароль приколдовала загадочным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2019 - 13:56
Магический взгляд: Тина Кароль приколдовала загадочным фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль, как всегда, соблазняет проникновенностью

Тина Кароль не перестает из дня в день баловать своих поклонников (а это больше 920 тыс. подписчиков только в сети instagram) необычными фото. Отметим, что у певицы это уже своеобразная "постоянная рубрика" – каждый день публиковать фото из различных фотосессий. И если зачастую снимки носят откровенный или игривый характер, то на последних фото Кароль предстала в непривычном образе.

Так, на фото украинская исполнительница предстает перед поклонникам без привычного насыщенного макияжа з акцентом на губы, а также без голливудской укладки с массивными волнами.

На новом черно-белом снимке Кароль предстала в своей естественной красоте. Интересно, что на необычном фото лицо певицы под порывом ветра прикрывают волосы. Видны лишь глаза исполнительницы.

Как обычно, Кароль никак не подписала фото. Лишь указав фотографа - Аня Гончарова.

Тина Кароль

Трогательная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым фото:

  • "Вот это красота, вот это я понимаю"
  • "Ветер с моря дул, ветер с моря дул"
  • "Мое сердце скоро точно не выдержит"
  • "Тону…"
  • "Аааа… Этот взгляд"
  • "Боже мой, какая красивая"
  • "Загадочная такая"
  • "Магический взгляд"
  • "Воооооу, просто нет слов"
  • "Тин, Вы безумно красивая"
  • "Самая нежная фотосессия"
  • "Как круто! Нереально красивый кадр"
  • "Сколько эстетики в одном фото"
  • "Боже, какая красивая фотография! Вот один глаз и волосы, а смотрится бомбисимо"

Напомним, что до этого Тина Кароль уже публиковала фото с новой черно-белой фотосессии. Тогда певица позировала с немного другого ракурса.

Проникновенная Тина Кароль

Проникновенная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото. Поклонники Тины даже назвали ее "женщиной-вамп".

Также ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.

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Новости Украины Тина Карольпевец
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