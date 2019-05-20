Магический взгляд: Тина Кароль приколдовала загадочным фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль, как всегда, соблазняет проникновенностью

Тина Кароль не перестает из дня в день баловать своих поклонников (а это больше 920 тыс. подписчиков только в сети instagram) необычными фото. Отметим, что у певицы это уже своеобразная "постоянная рубрика" – каждый день публиковать фото из различных фотосессий. И если зачастую снимки носят откровенный или игривый характер, то на последних фото Кароль предстала в непривычном образе.

Так, на фото украинская исполнительница предстает перед поклонникам без привычного насыщенного макияжа з акцентом на губы, а также без голливудской укладки с массивными волнами.

На новом черно-белом снимке Кароль предстала в своей естественной красоте. Интересно, что на необычном фото лицо певицы под порывом ветра прикрывают волосы. Видны лишь глаза исполнительницы.

Как обычно, Кароль никак не подписала фото. Лишь указав фотографа - Аня Гончарова.

Трогательная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым фото:

"Вот это красота, вот это я понимаю"

"Ветер с моря дул, ветер с моря дул"

"Мое сердце скоро точно не выдержит"

"Тону…"

"Аааа… Этот взгляд"

"Боже мой, какая красивая"

"Загадочная такая"

"Магический взгляд"

"Воооооу, просто нет слов"

"Тин, Вы безумно красивая"

"Самая нежная фотосессия"

"Как круто! Нереально красивый кадр"

"Сколько эстетики в одном фото"

"Боже, какая красивая фотография! Вот один глаз и волосы, а смотрится бомбисимо"

Напомним, что до этого Тина Кароль уже публиковала фото с новой черно-белой фотосессии. Тогда певица позировала с немного другого ракурса.

Проникновенная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото. Поклонники Тины даже назвали ее "женщиной-вамп".

Также ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.