Магический взгляд: Тина Кароль приколдовала загадочным фото

Кароль, как всегда, соблазняет проникновенностью
Тина Кароль не перестает из дня в день баловать своих поклонников (а это больше 920 тыс. подписчиков только в сети instagram) необычными фото. Отметим, что у певицы это уже своеобразная "постоянная рубрика" – каждый день публиковать фото из различных фотосессий. И если зачастую снимки носят откровенный или игривый характер, то на последних фото Кароль предстала в непривычном образе.
Так, на фото украинская исполнительница предстает перед поклонникам без привычного насыщенного макияжа з акцентом на губы, а также без голливудской укладки с массивными волнами.
На новом черно-белом снимке Кароль предстала в своей естественной красоте. Интересно, что на необычном фото лицо певицы под порывом ветра прикрывают волосы. Видны лишь глаза исполнительницы.
Как обычно, Кароль никак не подписала фото. Лишь указав фотографа - Аня Гончарова.
Трогательная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым фото:
Напомним, что до этого Тина Кароль уже публиковала фото с новой черно-белой фотосессии. Тогда певица позировала с немного другого ракурса.
Проникновенная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото. Поклонники Тины даже назвали ее "женщиной-вамп".
Также ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.