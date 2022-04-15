Жена Романа Сасанчина передумала разводиться: "я надеюсь, что это возможно еще исправить"

Жена победителя проекта "Голос країни" Романа Сасанчина сообщила утром 15 апреля о том, что их семья распалась. Стоит отметить, что пара менее года назад поженилась, а совсем недавно у них родилась дочь.

Позже Иванна решила объяснить, что же между ними произошло на самом деле.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", - объяснила Иванна.

Жена Романа Сасанчина рассказала детали ссоры

Она также обратилась к хейтерам и призвала их прекратить травлю, так как они на самом деле не знают, что происходит в их семье.

"Бог все видит, поэтому со временем хейтеры и сами окажутся на месте тех, кого травили. Блин, вы ведь ничего не знаете, что произошло. Я сказала только то, что у меня болит, все. Я имею право об этом говорить, и вы имеете право это говорить", - подчеркнула женщина.

Стоит отметить, что Роман Сасанчин пока не комментирует заявления своей супруги.