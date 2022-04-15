Дружина Романа Сасанчина передумала розлучатися: "я сподіваюся, що це можливо ще виправити"

Дружина переможця проєкту "Голос країни" Романа Сасанчина повідомила вранці 15 квітня про те, що їхня сім'я розпалася. Варто відзначити, що пара менше ніж рік тому одружилася, а зовсім недавно у них народилася дочка.

Пізніше Іванна вирішила пояснити, що ж між ними сталося насправді.

"Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є. І ми впораємося з цим", - пояснила Іванна.

Дружина Романа Сасанчина розповіла деталі сварки

Вона також звернулася до хейтерів і закликала їх припинити цькування, оскільки вони насправді не знають, що відбувається в їхній родині.

"Бог все бачить, тому з часом хейтери й самі опиняться на місці тих, кого труїли. Блін, ви ж нічого не знаєте, що сталося. Я сказала тільки те, що у мене болить, все. Я маю право про це говорити, і ви маєте право це говорити", - підкреслила жінка.

Варто відзначити, що Роман Сасанчин поки не коментує заяви своєї дружини.