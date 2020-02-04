Желаю каждому: финалист Танцев со звездами 2019 Александр Прохоров поразил экзотическими приключениями

Танцор и хореограф Александр Прохоров ранее признавался, что во время проекта Танцы со звездами 2019, где он занял второе место в паре с Анной Ризатдиновой, выходных не было совсем. И вот, наконец, Александр улетел на экзотический отдых. Прохоров отправился на остров Бали. И как признался танцор, 12-часовой перелет того стоил.

Прохоров выбрал не банальный пляжный отдых. Он путешествует по разным интересным достопримечательностям острова. Так, Александр уже посетил остров Убуд, где прогулялся по тропикам, рисовым полям и уникальным индуистским храмам. Но больше всего Прохорова впечатлил местный водопад в Убуде.

– Впервые купался под водопадом. Это кайф, ребята! Ощущения себя нового, когда силы природы смывают с тебя весь негатив. Особенно на Бали, в Убуде, это особенно чувствуется. Меня очень вдохновляет местная природа! Она идеальна, и безупречна в своем проявлении, – поделился впечатлениями Александр.

Фото: instagram.com/sasha_prohor

Возможность отметить на своей гастрономической карте новые вкусы, и попробовать индонезийскую кухню - танцор так же не смог упустить. Экзотическая кухня интересная, но необычная для украинцев. И, как признался Прохоров, не все местные блюда пришлись ему по вкусу из-за излишней остроты. Зато, Саша, с удовольствием, ест свежие фрукты, которых на острове множество: манго, папайя, ананас, драконий фрукт, дуриан, маракуйя.

Балийские каникулы Прохорова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

В Индонезии Александр реализовал еще одну свою мечту: впервые занялся серфингом. По словам хореографа - это невероятные ощущения, когда ты стоишь на доске, и, в каком-то смысле, укрощаешь стихию.

– Серфинг - это свобода, покорение волны! Невероятный эмоциональный подъем! Желаю каждому прочувствовать это. Ведь, серфинг даёт возможность активно общаться с природой, а не только наблюдать за ней, – рассказал Александр Прохоров.

На Бали Прохоров пробудет еще неделю. В своем Instagram Саша активно делится интересными видео и фото с отдыха. Поклонницы танцора отметили его отличную физическую форму, и засыпали восторженными комментариями.

По возвращению в Украину у Александра в графике запланировано множество новых интересных проектов и съемок.