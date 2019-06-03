"Желание сбудется:" Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником

Слава Каминская приятно удивила своих поклонников неожиданной встречей. Так, на своей instagram-страничке солистка поп-группы НеАнгелы опубликовала фото с мегапопулярным украинским исполнителем Олегом Винником. Судя по всему, фото было сделано на одном из музыкальных фестивалей, отгремевших на этих выходны, а именно - на фестивале в Киеве.

При этом больше всего поклонников Славы позабавила подпись к фото. Так, Каминская с юмором отметила, что данный снимок "заряжен на успех в личной жизни".

"Фото заряжено на успех в личной жизни)) Проведи три раза слева направо по красному пиджаку Олега Винника, только с любовью! Попрыгай на одной ноге семь раз вокруг своей оси, загадай желание)) И оно обязательно сбудется, у кого-то)) Доброе утро!" – подписала фото с Винником Слава.

Слава Каминская и Олег Винник (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской уже успели оставить отзывы под ее новым ярким фото. Многие поддержали ее чувство юмора.

"Я бы добавила, главное верить. Ведь все блоки только у нас в голове. КОНЕЧНО фото с Олегом может исцелять)))

"Мне кажется, что Винник накрасился лучше чем Слава)"

"Не буду так делать, просто поверю вам"

"Слава здесь затмила Олега)))"

"Это сделало мое утро!! Спасибо!!"

"И под подушку положу))"

"Ставлю рядом воду в 3х-литровой бутылке. Заряжаю)))"

"Сколько нужно ждать после этого? Час прошёл и ничего"

"Всё выполнила)) Сижу, жду"

"Лучше потереть по рыжим волосам"

Также отметим, что до этого Слава Каминская также более детально показала свой яркий сценический образ, а именно – пышную прическу с объемными прядями, роскошный мейкап с акцентом на алые губы. Певица загадочно позирует на фото, смотря в сторону. Кстати, Каминская даже заменила на этот кадр свою instagram-аватарку.

Роскошная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

И подпись к фото соответствующая:

"КАК ВОЗНИКАЮТ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ? Ментальные модели есть у каждого, но как они возникают? Ребенок приходит в мир, не имея встроенного набора верований и убеждений, у него есть только способность их конструировать. Разные люди могут пройти через одни и те же жизненные ситуации, но каждый объясняет их по-своему и вкладывает в пережитый опыт собственный смысл. Материалом для наших ментальных моделей служат отчасти общественные нравы, отчасти — культура, а отчасти — идеи взрослыx людей, оказывавших на нас влияние в детстве. Все остальное мы конструируем и поддерживаем на основе данных нашего опыта", - пишет Слава.

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов откровенно рассказала, как ей предлагали сделать аборт.

Также ранее Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.