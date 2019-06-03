"Бажання збудеться:" Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Винником

Слава Камінська приємно здивувала своїх шанувальників несподіваною зустріччю. Так, на своїй instagram-сторінці солістка поп-групи НеАнгели опублікувала фото з мегапопулярним українським виконавцем Олегом Винником. Судячи з усього, фото було зроблено на одному з музичних фестивалів, що відгримів цими вихідними, а саме - на фестивалі в Києві.

При цьому найбільше шанувальників Слави потішив підпис до фото. Так, Камінська з гумором зазначила, що даний знімок "заряджений на успіх в особистому житті".

"Фото заряджене на успіх в особистому житті)) Проведи три рази зліва направо по червоному піджаку Олега Винника, тільки з любов'ю! Пострибай на одній нозі сім разів навколо своєї осі, загадай бажання)) І воно обов'язково збудеться, у когось)) Доброго ранку!" – підписала фото з Виником Слава.

Слава Камінська та Олег Винник (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської вже встигли залишити відгук під її новим яскравим фото. Багато підтримали її почуття гумору.

"Я б додала, головне вірити. Адже всі блоки тільки у нас в голові. ЗВИЧАЙНО фото з Олегом може зцілювати)))

"Мені здається, що Винник нафарбувався краще ніж Слава)"

"Не буду так робити, просто повірю вам"

"Слава тут затьмарила Олега)))"

"Це зробило мій ранок!! Дякую!!"

"І покладу під подушку))"

"Ставлю поруч воду в 3-літровій пляшці. Заряджаю)))"

"Скільки потрібно чекати після цього? Час пройшов і нічого"

"Все виконала)) Сиджу, чекаю"

"Краще потерти по рудому волоссю"

Також відзначимо, що до цього Слава Камінська також більш детально показала свій яскравий сценічний образ, а саме – пишну зачіску з об'ємними пасмами, розкішний макіяж з акцентом на червоні губи. Співачка загадково позує на фото, дивлячись убік. До речі, Камінська навіть замінила на цей кадр свою instagram-аватарку.

Розкішна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

І підпис до фото відповідний:

"ЯК ВИНИКАЮТЬ МЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ? Ментальні моделі є у кожного, але як вони виникають? Дитина приходить у світ, не маючи вбудованого набору вірувань і переконань, у нєї є тільки здатність конструювати. Різні люди можуть пройти через одні й ті ж життєві ситуації, але кожен пояснює їх по-своєму і вкладає в пережитий досвід власний сенс. Матеріалом для наших ментальних моделей служать частково громадські звичаї, частково — культура, а частково — ідеї дорослих людей, які впливали на нас у дитинстві. Все інше ми конструюємо і підтримуємо на основі даних нашого досвіду", - пише Слава.

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів відверто розповіла, як їй пропонували зробити аборт.

Також раніше Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.