Желание перемен: звезда "Орла и Решки" предстала в кардинально новом имидже

Популярная телеведущая и звезда проекта "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская покоряет сеть не только своей жизнерадостностью, оптимизмом, открытость и многочисленными талантами, но и восхищает яркой и эффектной внешностью. Поклонники привыкли видеть ее образе обворожительной шатенки, потому фотосессия девушки с короткими белыми волосами стала для них настоящим сюрпризом. Снимками в новом амплуа Алина поделилась в своем в Instagram.

Ведущая запечатлена в черной майки и белой рубашке. Она кокетничает на камеру в совершенно не свойственном ей образе – чувственной блондинки с челкой и каре.

Под кадрами Алина поделилась своими рассуждениями о переменах во внешности. Оказалось, на она лишь примерила парик для фотосета, но ее душа жаждет радикальных изменений, на которые звезда пока не решается.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Кого у меня больше блондинок или брюнеток?! Я вот никогда не была в строю белых и пушистых, но три раза в год прихожу с ярым желанием перемен к стилисту Кристине (зачастую провоцирует весна, пмс, депрессия), но, как видите, моя Крис, побеждает этот импульс. Восхищаюсь смелыми девушками, которые экспериментируют с цветом и длиной, в этом какая-то внутренняя свобода!" - отметила Астровская.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Мнения подписчиков девушки разделились – одни посчитали, что быть блондинкой ей к лицу, а другие заверили, что в привычном образе ведущая смотрится куда выигрышнее.

"Брюнеткой вы более живая, настоящая что ли", "Супер. Будь блондинкой. Очень круто", "Очень красиво Вам в этом цвете! Звезда! Красотка!", "Лучше брюнеткой! Не портите волосы, они у вас такие красивые!", "Да, по-новому и очень круто", "Блонд - не ваше. Вы брюнетка", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Астровская восхитила чувственным образом в сетчатых колготах.

Ранее Алина Астровская похвасталась снимком в купальнике.