Бажання змін: зірка "Орла і Решки" постала в кардинально новому іміджі

Популярна телеведуча і зірка проекту "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська підкорює мережу не тільки своєю життєрадісністю, оптимізмом, відкритість і численними талантами, але і захоплює яскравою і ефектною зовнішністю. Шанувальники звикли бачити її образі чарівної шатенки, тому фотосесія дівчини з короткими білими волоссям стала для них справжнім сюрпризом. Знімками в новому амплуа Аліна поділилася в своєму Instagram.

Ведуча відображена у чорній майці і білій сорочці. Вона кокетує на камеру в зовсім не властивому їй образі – чуттєвої блондинки з чубком і каре.

Під кадрами Аліна поділилася своїми міркуваннями про зміни у зовнішності. Виявилося, вона лише приміряла перуку для фотосету, але її душа прагне радикальних змін, на які зірка поки що не зважується.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Кого у мене більше блондинок або брюнеток?! Я от ніколи не була у строю білих і пухнастих, але три рази в рік приходжу з палким бажанням змін до стиліста Христини (часто провокує весна, пмс, депресія), але, як бачите, моя Кріс, перемагає цей імпульс. Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують з кольором і довжиною, є в цьому якась внутрішня свобода!" - зазначила Астровська.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Думки підписників дівчини розділилися – одні вважають, що бути блондинкою їй до лиця, а інші запевнили, що в звичному образі ведуча виглядає куди виграшніше.

"Брюнеткою ви більш жива, справжня чи що", "Супер. Будь блондинкою. Дуже круто", "Дуже гарно Вам в цьому кольорі! Зірка! Красуня!", "Краще брюнеткою! Не псуйте волосся, воно у вас таке гарне!", "Так, по-новому і дуже круто", "Блонд - не ваше. Ви брюнетка", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Астровська захопила чуттєвим образом в сітчастих панчохах.

Раніше Аліна Астровська похвалилася знімком в купальнику.