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Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему

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Певица рассказала, как детские страхи и комплексы мешают в дальнейшей жизни

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская чаще всего сейчас показывает в своем Instagram своих детей - сына Леона и дочку Лауру. Звездная мама изо всех сил развлекала малышей на карантине, а сейчас они уже начали выбираться на прогулки на природу. Кроме того, певица часто делится своими мыслями на актуальные и важные темы, порой бывая весьма откровенной. Так, в новой публикации артистка предстала в откровенном образе и порассуждала о страхах и комплексах, которые мешают нам жить.

На снимке Слава запечатлена в расстегнутой белой рубашке, при этом на ней нет нижнего белья. Исполнительница сложила руки под грудью и пронзительно смотрит в объектив, а за ней виден размытый силуэт мужчины.

Певица задается вопросом - почему люди так легко показывают обнаженное тело, но боятся обнажить душу.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Почему люди с такой лёгкостью демонстрируют свои обнаженные тела и с таким ужасом скрывают свою внутреннюю наготу? Почему пытаются подсветить все грани со знаком + и с усердием скрывают минусы? Не изобрету велосипед, если скажу, что причиной тому детские травмы и комплексы, боли и слабости. Ну и ключевое - страхи. Страхи парализуют адекватную оценку себя, и делают зависимыми от мнения окружающих. Отсюда желание быть идеальным и «соответствовать». Играть фразами и фактами", - считает Каминская.

Слава призналась, что и у нее были такие периоды, однако сейчас она не боится высказывать свое мнение, даже если оно отличается от мнения большинства.

"И по итогу чтобы что?) Наверное, чтобы было не так страшно встретиться с собой настоящим и признаться себе же в своём несовершенстве. Естественно, и в моей жизни были периоды, когда трусила говорить, что думаю и опиралась на мнение других людей. Сейчас же дышу равномерно, когда высказываю, возможно, не популярное для кого-то мнение. И большая мне за это благодарность. Казаться или быть - вот в чем вопрос", - поделилась звезда.

Откровения артистки вызвали бурные обсуждения среди ее подписчиков - многие согласились с ней и поблагодарили за искренность.

  • Когда все идеально. А за Вами Ваш бывший супруг
  • Запуганные с детства быть настоящими ))
  • Красотка
  • 100% всем нравится наигранность и фальш!Всегда нужно быть самим собой
  • Быть самим собой , быть уникальным человеком -самое главное
  • Слабые духом,или понимают ущербность своего внутреннего я.
  • Быть собой - искусство! Вы умеете, это супер
  • Гарна Слава
  • Я внезапно вас заобожала!
  • Очень красивая! И настоящая без пафоса! Просто без комментариев!!! Богиня
  • 100% быть
  • Шикарная женщина

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.

Автор: Марина Настевич

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