Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская чаще всего сейчас показывает в своем Instagram своих детей - сына Леона и дочку Лауру. Звездная мама изо всех сил развлекала малышей на карантине, а сейчас они уже начали выбираться на прогулки на природу. Кроме того, певица часто делится своими мыслями на актуальные и важные темы, порой бывая весьма откровенной. Так, в новой публикации артистка предстала в откровенном образе и порассуждала о страхах и комплексах, которые мешают нам жить.

На снимке Слава запечатлена в расстегнутой белой рубашке, при этом на ней нет нижнего белья. Исполнительница сложила руки под грудью и пронзительно смотрит в объектив, а за ней виден размытый силуэт мужчины.

Певица задается вопросом - почему люди так легко показывают обнаженное тело, но боятся обнажить душу.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Почему люди с такой лёгкостью демонстрируют свои обнаженные тела и с таким ужасом скрывают свою внутреннюю наготу? Почему пытаются подсветить все грани со знаком + и с усердием скрывают минусы? Не изобрету велосипед, если скажу, что причиной тому детские травмы и комплексы, боли и слабости. Ну и ключевое - страхи. Страхи парализуют адекватную оценку себя, и делают зависимыми от мнения окружающих. Отсюда желание быть идеальным и «соответствовать». Играть фразами и фактами", - считает Каминская.

Слава призналась, что и у нее были такие периоды, однако сейчас она не боится высказывать свое мнение, даже если оно отличается от мнения большинства.

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"И по итогу чтобы что?) Наверное, чтобы было не так страшно встретиться с собой настоящим и признаться себе же в своём несовершенстве. Естественно, и в моей жизни были периоды, когда трусила говорить, что думаю и опиралась на мнение других людей. Сейчас же дышу равномерно, когда высказываю, возможно, не популярное для кого-то мнение. И большая мне за это благодарность. Казаться или быть - вот в чем вопрос", - поделилась звезда.

Откровения артистки вызвали бурные обсуждения среди ее подписчиков - многие согласились с ней и поблагодарили за искренность.

Когда все идеально. А за Вами Ваш бывший супруг

Запуганные с детства быть настоящими ))

Красотка

100% всем нравится наигранность и фальш!Всегда нужно быть самим собой

Быть самим собой , быть уникальным человеком -самое главное

Слабые духом,или понимают ущербность своего внутреннего я.

Быть собой - искусство! Вы умеете, это супер

Гарна Слава

Я внезапно вас заобожала!

Очень красивая! И настоящая без пафоса! Просто без комментариев!!! Богиня

100% быть

Шикарная женщина

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.