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Бажання бути ідеальним: Слава з НеАнгелів без білизни поміркувала на важливу тему

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Співачка розповіла, як дитячі страхи і комплекси заважають в подальшому житті

Солістка "НеАнгелів" Слава Камінська найчастіше зараз показує в своєму Instagram своїх дітей - сина Леона і доньку Лауру. Зіркова мама щосили розважала малят на карантині, а зараз вони вже почали вибиратися на прогулянки на природу. Крім того, співачка часто ділиться своїми думками на актуальні і важливі теми, деколи буваючи досить відвертою. Так, у новій публікації артистка з'явилася у відвертому образі і поміркувала про страхи і комплекси, які заважають нам жити.

На знімку Слава відображена в білій розстебнутій сорочці, при цьому на ній немає нижньої білизни. Виконавиця склала руки під грудьми і пронизливо дивиться в об'єктив, а за нею видно розмитий силует чоловіка.

Співачка задається питанням - чому люди так легко показують оголене тіло, але бояться оголити душу.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Чому люди з такою легкістю демонструють свої оголені тіла і з таким жахом приховують свою внутрішню наготу? Чому намагаються підсвітити всі грані зі знаком + і старанно приховують мінуси? Не винайду велосипед, якщо скажу, що причиною тому дитячі травми і комплекси, болі та слабкості. Ну і ключове - страхи. Страхи паралізують адекватну оцінку себе, і роблять залежними від думки оточуючих. Звідси бажання бути ідеальним і «відповідати». Грати фразами і фактами", - вважає Камінська.

Слава зізналася, що у неї були такі періоди, проте зараз вона не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо вона відрізняється від думки більшості.

"І за підсумком щоб що?) Напевно, щоб було не так страшно зустрітися з собою справжнім і зізнатися собі у своїй недосконалості. Природно, і в моєму житті були періоди, коли трусила говорити, що думаю і спиралася на думку інших людей. Зараз же дихаю рівномірно, коли висловлюю, можливо, не популярну для когось думку. І велика мені за це подяку. Здаватися чи бути - ось в чому питання", - поділилася зірка.

Одкровення артистки викликали бурхливі обговорення серед її підписників - багато погодилися з нею і подякували за щирість.

  • Коли все ідеально. А за Вами Ваш колишній чоловік
  • Залякані з дитинства бути справжніми ))
  • Красуня
  • 100% всім подобається награність і фальш!Завжди потрібно бути самим собою
  • Бути самим собою , бути унікальною людиною -найголовніше
  • Слабкі духом,чи розуміють ущербність свого внутрішнього я.
  • Бути собою - мистецтво! Ви вмієте, це супер
  • Гарна Слава
  • Я раптово вас заобожала!
  • Дуже красива! І справжня без пафосу! Просто без коментарів!!! Богиня
  • 100% бути
  • Шикарна жінка

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська розповіла про нового обранця та його стосунки з її дітьми.

Автор: Марина Настевіч

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