У него дети, а у меня – карьера: Оля Полякова разоткровенничалась о семейной жизни

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пара уже 15 лет в браке и воспитывает двоих дочерей

"Королева ночи" Оля Полякова отлично совмещает успешную творческую карьеру и семью - певица уже 15 лет в браке со своим супругом Вадимом, с которым они воспитывают дочерей Машу и Алису. Звезда рассказывала, что в плане финансов в их семье бывали разные периоды, однако сейчас главным кормильцем является она. При этом, как отметила Оля в интервью программе "В гостях у Гордона", у них с мужем никогда не было ложных ожиданий в отношении друг друга.

Пара сразу договорилась обо всем и о том, как они видят свое будущее. Для Поляковой всегда было очень важной возможность петь и строить свою карьеру певицы, и Вадим поддержал ее в этом.

"Мы с ним договорились на самом деле… Мне кажется, очень важно договориться на берегу. Очень часто люди создают семью, надеясь, что другой человек будет делать для них что-то или станет другим, или оправдает его ожидания, но этого не происходит. А когда люди обсуждают… А мы с ним обсуждали, потому что до этого полгода дружили, обсуждали, как мы видим себя в будущем. То есть мы не давали ложных ожиданий. Он знал, что я буду петь, что это мое призвание… Что я буду петь всегда, что это моя работа, что я этого хочу больше всего в жизни, и все, что вокруг меня происходило, было ради карьеры. У меня, допустим, перед этим были серьезные отношения, и человек не захотел, чтобы я пела, – и мы расстались", – заявила исполнительница.

Артистка призналась, что ее нынешний супруг мечтал о детях - и они снова смогли договориться.



"Мы с ним просто договорились, что я буду петь всегда. А ему были нужны дети. Мы договорились, что у него будут дети, а у меня будет карьера. Это не была деловая сделка – нам было очень хорошо вместе, но мы договорились на берегу и выполнили обещания. Это к тому, чтобы люди договаривались на берегу! Из этого могут получиться долгоиграющие отношения", – добавила звезда.

Оля Полякова с мужем Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сейчас старшей дочери Маше уже 14 лет и она является довольно успешным блогером. Обе девочки много времени проводят с мамой и часто ездят всей семьей в отпуск.

Напомним, Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго до слез своей речью об Украине.