Чекає її моделінг: підросла молодша дочка Олі Полякової підкорила мережу

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

У співачки підростають дві дочки-красуні

Оля Полякова нещодавно весело відсвяткувала своє 36-річчя - співачка разом з дочками і друзями запалювала на мексиканському курорті Канкун, де зараз відпочиває. Зірка із задоволенням розслабляється на пляжі і навіть влаштувала "битву бікіні" зі своєю старшою донькою, 14-річної Машею, яка неймовірно на неї схожа. Яскраві фото викликали фурор в мережі - багато шанувальників відзначили, що мама з донькою виглядають, ніби сестрички! Молодшу Алісу, якій вісім років, артистка показує рідше.

Однак на цей раз вирішила порадувати шанувальників свіжими кадрами з дівчинкою - причому влаштувала їй справжню пляжну фотосесію! Аліса в купальнику ефектно позувала в гамаку, пронизливо дивлячись на камеру. Полякова зазначила, що її явно чекає модельна кар'єра.

"Ой, думаю, чекає її моделінг!" - написала "Королева ночі" під публікацією.

Фото: донька Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі з нею цілком згодні і залишили красуні Алісі безліч компліментів. Фани відзначили, що вона більше схожа на тата, в той час як Маша явно пішла зовнішністю у маму.

Така мила!!! Щастя їй і гарного навчання! У неї прекрасна мама і сестра!!!:))))

Татова доця

Ой, баааатюшкиииии, ще одна Полякова

ох цей погляд і позування ....моделінг ,думаю ,забезпечений

Красунечка

Оля Полякова 3.0 Красуня)))

Красоточка такий погляд ух . Рости сонечко розумницею на радість мамі з татом . Фотомодель прям на всі 1000%

Розкішна

Гарненька

гарна, на тата схожа

Шалено красива дівчинка

Ніжна красуня

Красуня вся в маму

Модель просто

Маша ніжність...а Аліса харизма ходяча

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова в купальнику спокусила ідеальними формами на пляжі в Мексиці.