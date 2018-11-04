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"Чекаємо поповнення": Сєдокова розповіла про нові стосунки

Lite » Зірки 04.11.2018 - 20:30
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Артистка лаконічно розповіла про те, що знаходиться у відносинах

Відома українська співачка Анна Седокова, яка нещодавно розповіла про свій "заборонений" кліп, показала нове фото з відпочинку. Виконавиця у відвертому купальнику, оголена лежить у ліжку з букетом квітів. Здавалося б, нічого незвичайного, та ось тільки фотографію зробила, за її словами, кохана людина. Знімок опублікований на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Улюблений сфотографував, поки спала", — ніжно написала Седокова.

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

Скріншот поста облікового запису instagram.com/SedokovaAnna

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

Фото: Анна Седокова (instagram.com/SedokovaAnna)

Знімок викликав неоднозначну реакцію з боку передплатників. Деякі вважають, що нові відносини навряд чи триватимуть довго.

"А ви що не сфоткали коханого поки спав?))))", "В сенсі улюблений? Анютка, а як же ми?", "Начебто недавно шукала хлопця, а вже "улюблений сфоткав". Чи надовго?", "Чекаємо поповнення", "Який за рахунком коханий?", — пишуть в мережі.

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

&quot;Чекаємо поповнення&quot;: Сєдокова розповіла про нові стосунки

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/SedokovaAnna

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Перед цим Седокова розповіла, якого чоловіка хоче бачити поряд з собою

Відео: (video.rbc.ua)

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