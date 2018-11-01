Большая драма в маленьком видео: Седокова рассказала о своем "запрещенном" клипе

Анна Седокова "Шантарам" (Видео: YouTube / Anna Sedokova)

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно представила поклонникам свою новую лирическую песню, рассказала о клипе на композицию "Шантарам", который запретили на телевидении. Также артистка в своем Instagram тепло поблагодарила режиссера Алана Бадоева.

"Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли еще будет доступна. Можно просто набирать #ШАНТАРАМ в #youtube, - написала Седокова.

Видео: instagram.com/annasedokova

"Спасибо, Алан, за возможность быть с тобой другой, но настоящей, ты не осуждаешь. Ты достаешь то, что сидит так глубоко. Спасибо команде, для меня большая честь создавать вместе", - отметила певица.

Скрин: instagram.com/annasedokova

Также Анна добавила, что в комментариях прочитала отзыв о новом клипе, который уже успели окрестить "большой драмой в маленьком видео".

Анна Седокова "Шантарам" (скриншот: YouTube / Anna Sedokova)

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым и призналась, что в настоящее время у нет парня.

Перед этим Седокова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Артистка утверждает, что главное в отношениях - это внимание и забота.

Напомним, Седокова недавно опубликовала в соцсети видео о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

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Видео: РБК-Украина