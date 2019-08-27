"Жажду интеллигентных провокаций": Екатерина Кухар о новом сезоне Танців з зірками

Балерина уверена, что сезон будет очень ярким
В воскресенье, 25 августа прошел первый эфир нового сезона популярного шоу Танці з зірками. Зрители и судьи увидели первые танцы новосозданных пар и яркое выступление Тины Кароль. Отметим, что самые высокие балы за свой танец в первом выпуске получили гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Одна из тройки звездных судей, прима-балерина Екатерина Кухар, известная своей требовательностью, рассказала, чего она ожидает от предстоящих выпусков.
На своей странице в Instagram Кухар поделилась снимком с первого эфира, для которого она выбрала элегантное черное платье с оголенными плечами, а дополнила образ эффектным головным украшением и перчатками.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
По словам "черного лебедя", зрителей точно ждет очень откровенный и сексуальный сезон проекта.
"Вчерашний эфир оставил привкус горечи и сладости одновременно.
Нас ждет самый яркий и сексуальный сезон шоу "Танцы со звездами"! Но знаете, существует тонкая грань, которая порождает самые яркие фантазии. По моим ощущениям, изысканная сексуальность — это понимание границ, между соблазнительным и вульгарным. Я жажду ярких, интеллигентных провокаций! А как вы считаете, в каком номере были стерты границы?" - поделилась впечатлениями и ожиданиями Екатерина.
Подписчики восхитились образом Кухар и активно делятся своими эмоциями от просмотра шоу.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками. Судья проекта отметил, что все прошло очень ярко и поздравил всех с премьерой.
Ранее Екатерина Кухар рассказала о немного экстремальных каникулах с мужем в США. На украинскую балерину чуть не напал хищник, когда она мирно загорала.