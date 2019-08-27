"Прагну інтелігентних провокацій": Катерина Кухар про новий сезон Танців з зірками

Балерина впевнена, що сезон буде дуже яскравим
У неділю, 25 серпня пройшов перший ефір нового сезону популярного шоу Танці з зірками. Глядачі і судді побачили перші танці новостворених пар і яскравий виступ Тіни Кароль. Зазначимо, що найвищі бали за свій танець у першому випуску отримали гімнастка Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров. Одна з трійки зіркових суддів, прима-балерина Катерина Кухар, яка відома своєю вимогливістю, розповіла, чого вона чекає від майбутніх випусків.
На своїй сторінці в Instagram Кухар поділилася знімком з першого ефіру, для якого вона вибрала елегантне чорне плаття з оголеними плечима, а доповнила образ ефектною головною прикрасою і рукавичками.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
За словами "чорного лебедя", глядачів точно чекає дуже відвертий і сексуальний сезон проекту.
"Вчорашній ефір залишив присмак гіркоти і солодощі одночасно.
Нас чекає найяскравіший і найсексуальніший сезон шоу "Танці з зірками"! Але знаєте, існує тонка грань, яка породжує найяскравіші фантазії. За моїми відчуттями, вишукана сексуальність — це розуміння меж, між спокусливим і вульгарним. Я прагну яскравих, інтелігентних провокацій! А як ви вважаєте, в якому номері були стерті кордони?" - поділилася враженнями та очікуваннями Катерина.
Підписники захопилися образом Кухар і активно діляться своїми емоціями від перегляду шоу.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, Влад Яма поділився емоціями після першого ефіру Танці з зірками. Суддя проекту зазначив, що все пройшло дуже яскраво і привітав усіх з прем'єрою.
Раніше Катерина Кухар розповіла про трохи екстремальні канікули з чоловіком в США. На українську балерину трохи не напав хижак, коли вона мирно засмагала.