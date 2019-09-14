"Здравствуй, моя Вселенная": Санта Димопулос стала мамой во второй раз

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снялась в откровенной фотосессии на последнем месяце беременности, стала мамой во второй раз. 32-летняя певица родила дочь 14 сентября в одном из роддомов Монако.

О радостном событии она рассказала фолловерам в Instagram, опубликовав первую фотографию с новорожденным ребенком. На снимке счастливая Санта запечатлена в больничной палате, а малышка лежит у нее на груди.

"14.09.19 Добро пожаловать, моя маленькая принцесса", - прокомментировала знаменитость.

Фото: Санта Димопулос родила дочку (instagram.com/santadimopulos)

Немного ранее она показала еще один кадр с доченькой в разделе сториз - на нем она держит руками крохотные ножки ребенка.

"Здравствуй, моя Вселенная", - трогательно написала Санта.

Фото: Санта Димопулос родила дочку (instagram.com/santadimopulos)

Отметим, что для Димопулос это была довольно трудная беременность. Артистка родила дочку уже на 41-й неделе - ранее она даже спрашивала в соцсетях, как же ей ускорить роды.

Малышка родилась в третьем браке певицы - в 2015 году она вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Фото: Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (instagram.com/santadimopulos)

А от первого брака с известным шоуменом Андреем Джеджулой у Санты есть сын Даниэль, которому скоро исполнится 11 лет. После объявления о разрыве отношений в 2010 году ребенок остался жить со своей звездной мамой. У Кучеренко есть трое детей от предыдущего брака.

Фото: Санта Димопулос с сыном Даниэлем (instagram.com/santadimopulos)

В 2012 году Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но этот брак продлился меньше года.

Подписчики тут же засыпали счастливую мамочку поздравлениями.

Санта, поздравляю!!! Волшебство случилось! Будьте здоровы и счастливы

Ааа, кайф, девочка. Поздравляю

Ааааа!!! Класс!!! Поздравляю, красавица!!!!

Вітання. Будьте здорові

Поздравляяяяюююю!!! Ураааа!) ещё одна красивая, невероятная девочка пришла в этот мир

Ура!!! Свершилось! Обожаю такие фото

Урааааааа!!!!! Какое счастье!

Поздравляю Вас. Такая радость

Какая вы красивая!! С рождением доченьки!!

Поздравляю от всей души! Здоровья и счастья принцессе и маме!

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как ее 10-летний сын отреагировал на новость о ее беременности.

К слову, Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.