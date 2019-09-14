"Здрастуй, мій Всесвіт": Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Екс-учасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії на останньому місяці вагітності, стала мамою вдруге. 32-річна співачка народила доньку 14 вересня в одному з пологових будинків Монако.

Про радісну подію вона розповіла фоловерам в Instagram, опублікувавши першу фотографію з новонародженою дитиною. На знімку щаслива Санта відображена в лікарняній палаті, а маля лежить у неї на грудях.

"14.09.19 Ласкаво просимо, моя маленька принцеса", - прокоментувала знаменитість.

Фото: Санта Дімопулос народила доньку (instagram.com/santadimopulos)

Трохи раніше вона показала ще один кадр з донечкою в розділі сториз - на ньому вона тримає руками крихітні ніжки дитини.

"Здрастуй, мій Всесвіт", - зворушливо написала Санта.

Фото: Санта Дімопулос народила доньку (instagram.com/santadimopulos)

Зазначимо, що для Дімопулос це була досить важка вагітність. Артистка народила доньку вже на 41-му тижні - раніше вона навіть питала в соцмережах, як же їй прискорити пологи.

Дівчинка народилася в третьому шлюбі співачки - в 2015 році вона вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко.

Фото: Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем Кучеренко (instagram.com/santadimopulos)

А від першого шлюбу з відомим шоуменом Андрієм Джеджулою у Санти є син Даніель, якому скоро виповниться 11 років. Після оголошення про розрив відносин у 2010 році дитина залишилася жити зі своєю зірковою мамою. У Кучеренко є троє дітей від попереднього шлюбу.

Фото: Санта Дімопулос з сином Даніелем (instagram.com/santadimopulos)

У 2012 році Санта вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але цей шлюб тривав менше року.

Підписники тут же засипали щасливу матусю привітаннями.

Санта, вітаю!!! Диво сталося! Будьте здорові і щасливі

Ааа, кайф, дівчинка. Вітаю

Ааааа!!! Клас!!! Вітаю, красуня!!!!

Вітання. Будьте здорові

Поздравляяяяюююю!!! Ураааа!) ще одна гарна, неймовірна дівчинка прийшла в цей світ

Ура!!! Сталося! Обожнюю такі фото

Урааааааа!!!!! Яке щастя!

Вітаю Вас. Така радість

Яка ви красива!! З народженням донечки!!

Вітаю від усієї душі! Здоров'я і щастя принцесі і мамі!

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розповіла, як її 10-річний син відреагував на новину про її вагітність.

До речі, Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.