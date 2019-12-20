"Здоровый пофигизм": Холостяк 9 подвел итоги года и выложил фото в белье с возлюбленной

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился на своей страничке в Instagram новогодними фото со своей избранницей Дашей Квитковой.

На романтичных снимках можно увидеть влюбленную пару у новогодней елки. На одном из кадров пара лежит в нижнем белье на полу и смотрит друг на друга. На другом - Никита и Даша целуются.

Свой пост Добрынин сопроводил итогами года, где посоветовал поклонникам обзавестись таким качеством, как "здоровый пофигизм".

"Перед Новым годом хочу говорить не только о подарках, но и других важных вещах. О том, что стоит оставить в старом и о том, что стоит забрать в следующий год. Так вот, каждый из нас мечтает быть счастливым, и мало кто осознает, что в этом может помочь обретение здорового пофигизма— качества, которое многие недооценивают. Здоровый пофигизм — это умение проще относиться к жизни и видеть в ней больше позитивных моментов. И, если ты хочешь перестать делать из мухи слона, прекрасно отдавать отчет в том, что происходит в твоей жизни, но мыслить конструктивно, не акцентируя внимания только на плохом, то мои мысли для тебя", - посоветовал ведущий.

Никита Добрынин и Даша Квиткова (Фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Также он написал пять простых правил, которые помогают ему в этом:

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1. Перестань принимать всё на свой счет.

Люди, которые постоянно воспринимают всё слишком близко к сердцу, рискуют оказаться в больнице. Так что прекрати эмоционально реагировать на мнение окружающих людей. Нет смысла переживать о том, что уже произошло, тем более если это такие мелочи.

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2. Не жалуйся и не жалей.

Что бы ни происходило в твоей жизни, старайся замечать плохое по минимуму. Чем чаще ты жалуешься на свою жизнь или обстоятельства, тем больше у тебя появляется для этого поводов.

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3. Пойми, что невозможно контролировать все.

Прекрати пытаться держать под контролем свою работу, учебу и отношения. Прими тот факт, что в жизни всегда будет неопределенность. Так даже интереснее.

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4. Помни о причинно-следственных связях.

У каждого действия есть последствия, не всегда приятные. Перестань волноваться, когда в твоей жизни происходит что-то непредвиденное,— причина в большинстве случаев ты сам. Точнее, принятые тобой решения. Так что просто действуй и не ищи виноватых в своих проблемах.

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5. Живи по своим правилам.

Задумайся, у кого ты учишься жизни и чьи советы принимаешь во внимание? Если тебя окружают вот прям только успешные и счастливые люди— продолжай жить так же, как жил. Если нет— постарайся прописать свои собственные правила.

В свою очередь, Даша Квиткова разместила на своей страничке в Instagram аналогичное фото с Никитой Добрыниным и поделилась, что обожает Новый год:

"Не знаю, как на счет новогоднего настроения, но ёлка у нас стоит с начала декабря! Мы развесили огоньки, украсили игрушками и все делали под новогодние песни. Ну есть же что-то прекрасное в 31м декабря. Все готовятся, выбирают подарки, нарезают оливье и поют песни. Все как будто объединяются.

А потом под бой курантов пишут желания на бумаге, поджигают ее и выпивают вместе с шампанским! Вот пусть звезды в сердцах вас загораются, они и помогут с достижением всех целей".

Напомним, ранее Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото.