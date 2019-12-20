"Здоровий пофігізм": Холостяк 9 підбив підсумки року і виклав фото в білизні з коханою

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився на своїй сторінці в Instagram новорічними фото зі своєю обраницею Дашею Квітковою.

На романтичних знімках можна побачити закохану пару біля новорічної ялинки. На одному з кадрів пара лежить в нижній білизні на підлозі і дивиться один на одного. На іншому - Микита і Даша цілуються.

Свій пост Добринін супроводив підсумками року, де порадив прихильникам обзавестися такою якістю, як "здоровий пофігізм".

"Перед Новим роком хочу говорити не тільки про подарунки, але й про інші важливі речі. Про те, що варто залишити в старому і про те, що варто забрати в наступний рік. Так от, кожен з нас мріє бути щасливим, і мало хто усвідомлює, що в цьому може допомогти набуття здорового пофігізму — якості, яку багато хто недооцінює. Здоровий пофігізм — це вміння простіше ставитися до життя та бачити в ньому більше позитивних моментів. І, якщо ти хочеш перестати робити з мухи слона, чудово віддавати звіт в тому, що відбувається у твоєму житті, але мислити конструктивно, не акцентуючи уваги тільки на поганому, то думки мої для тебе", - порадив ведучий.

Микита Добринін і Даша Квіткова (Фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Також він написав п'ять простих правил, які допомагають йому в цьому:

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1. Перестань приймати все на свій рахунок.

Люди, які постійно сприймають все занадто близько до серця, ризикують опинитися в лікарні. Так що припини емоційно реагувати на думку оточуючих людей. Немає сенсу переживати про те, що вже відбулося, тим більше якщо це такі дрібниці.

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2. Не скаржся і не шкодуй.

Що б не відбувалося в твоєму житті, намагайся помічати погане по мінімуму. Чим частіше ти скаржишся на своє життя або обставини, тим більше у тебе з'являється для цього підстав.

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3. Зрозумій, що неможливо контролювати все.

Припини намагатися тримати під контролем свою роботу, навчання і відносини. Прийми той факт, що в житті завжди буде невизначеність. Так навіть цікавіше.

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4. Пам'ятай про причинно-наслідковий зв'язок.

У кожної дії є наслідки, не завжди приємні. Перестань хвилюватися, коли в твоєму житті відбувається щось непередбачене,— причина в більшості випадків ти сам. Точніше, прийняті тобою рішення. Так що просто дій і не шукай винних у своїх проблемах.

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5. Живи за своїми правилами.

Задумайся, у кого ти вчишся життя і чиї поради береш до уваги? Якщо тебе оточують тільки успішні і щасливі люди — продовжуй жити так, як жив. Якщо ні — намагайся прописати свої власні правила.

У свою чергу, Даша Квіткова розмістила на своїй сторінці в Instagram аналогічне фото з Микитою Добриніним і поділилася, що обожнює Новий рік:

"Не знаю, як на рахунок новорічного настрою, але ялинка у нас стоїть з початку грудня! Ми розвісили вогники, прикрасили іграшками і все робили під новорічні пісні. Ну є ж щось прекрасне в 31му грудня. Всі готуються, вибирають подарунки, нарізають олів'є і співають пісні. Все ніби об'єднуються. А потім під бій курантів пишуть бажання на папері, підпалюють його і випивають разом з шампанським! От нехай зірки в серцях вас горять, вони і допоможуть з досягненням всіх цілей".

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото.