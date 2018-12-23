Зажигательные танцы: Иглесиас и Курникова показали подросших двойняшек (видео)

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: instagram.com)

На видео счастливые родители танцуют с милыми карапузами

Энрике Иглесиас и Анна Курникова, которые стали родителями в декабре 2017 года, опубликовали в Instagram несколько видео, на которых они исполняют зажигательные танцы с подросшими двойняшками - Николасом и Люси.

На одном из видео счастливый отец исполняет танец на борту яхты с дочерью Люси.

Скриншот видео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Видео: instagram.com/enriqueiglesias/

На следующем видео Энрике Иглесиас продолжает энергичный танец с дочуркой уже в каюте яхты. "Воскресное настроение" - подписал видео заботливый папа.

Скриншот видео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Видео: instagram.com/enriqueiglesias/

Анна Курникова пригласила на танец настоящего джентельмена - сына Николаса. В отличие от дочери, Николас сдержанно реагирует на попытки мамы его развеселить.

Скриншот видео (instagram.com/annakournikova/)

Видео: instagram.com/annakournikova/

Напомним, ранее мы публиковали фото подросших близнецов Бейонсе.

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