Зажигательные танцы: Иглесиас и Курникова показали подросших двойняшек (видео)

На видео счастливые родители танцуют с милыми карапузами
Энрике Иглесиас и Анна Курникова, которые стали родителями в декабре 2017 года, опубликовали в Instagram несколько видео, на которых они исполняют зажигательные танцы с подросшими двойняшками - Николасом и Люси.
На одном из видео счастливый отец исполняет танец на борту яхты с дочерью Люси.
Скриншот видео (instagram.com/enriqueiglesias/)
Видео: instagram.com/enriqueiglesias/
На следующем видео Энрике Иглесиас продолжает энергичный танец с дочуркой уже в каюте яхты. "Воскресное настроение" - подписал видео заботливый папа.
Скриншот видео (instagram.com/enriqueiglesias/)
Видео: instagram.com/enriqueiglesias/
Анна Курникова пригласила на танец настоящего джентельмена - сына Николаса. В отличие от дочери, Николас сдержанно реагирует на попытки мамы его развеселить.
Скриншот видео (instagram.com/annakournikova/)
Видео: instagram.com/annakournikova/
Напомним, ранее мы публиковали фото подросших близнецов Бейонсе.
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