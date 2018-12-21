Редкие фото: Бейонсе показала подросших младших детей

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Снимки были сделаны во время семейного путешествия по Индии

Знаменитая американская певица Бейонсе, которая во второй раз стала мамой полтора года назад, очень редко делится снимками младших детей-близнецов Руми и Сэра. Однако на днях артистка порадовала поклонников и на своем официальном сайте опубликовала две новые фотографии.

Они были сделаны в Индии, куда Бейонсе поехала, чтобы выступить на свадьбе дочери самого богатого жителя страны Иши Амбани. Судя по всему, она взяла с собой мужа и детей и решила устроить заодно семейное путешествие.

Фото: beyonce.com

На одном кадре близнецы сидят в океане на пляже в Мумбаи. А на другом 37-летняя Бейонсе, одетая в платье в национальном стиле, держит Руми на руках.

Фото: beyonce.com

Напомним, близнецы родились в июне 2017 года. У Бейонсе и ее мужа Джей Зи также подрастает дочь - шестилетняя Блю Айви.

Напомним, ранее популярная певица Бейонсе дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue, а также снялась в их фотосессии. Звезда сделала одно из самых неожиданных признаний касательно измен своего супруга, рэпера Джей Зи.

Мы также писали о том, что американская звезда реалити-шоу и мама троих детей Ким Кардашьян порадовала поклонников очаровательной совместной фотосессией со старшей дочерью Норт. Подписчикам очень понравились подобные фото Кардашьян с дочуркой, также они отметили, что мама и дочь поразительно похожи.

Кстати, Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет младшего сына.

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