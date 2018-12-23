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Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)

Lite » Зірки 23.12.2018 - 20:25
Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)
Анна Курнікова і Енріке Іглесіас (фото: instagram.com)

На відео щасливі батьки танцюють з милими карапузами

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова, які стали батьками в грудні 2017 року, опублікували в Instagram кілька відео, на яких вони виконують запальні танці з підросли двійнятами - Ніколасом і Люсі.

На одному з відео щасливий батько виконує танець на борту яхти з донькою Люсі.

Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)

Скріншот відео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Відео: instagram.com/enriqueiglesias/

На наступному відео Енріке Іглесіас продовжує енергійний танець з донькою вже в каюті яхти. "Недільний настрій" - підписав відео турботливий тато.

Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)

Скріншот відео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Відео: instagram.com/enriqueiglesias/

Анна Курнікова запросила на танець справжнього джентельмена - сина Ніколаса. На відміну від дочки, Ніколас стримано реагує на спроби мами його розвеселити.

Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)

Скріншот відео (instagram.com/annakournikova/)

Відео: instagram.com/annakournikova/

Нагадаємо, раніше ми публікували фото підрослих близнюків Бейонсе.

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