Запальні танці: Іглесіас і Курнікова показали підрослих двійнят (відео)

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас (фото: instagram.com)

На відео щасливі батьки танцюють з милими карапузами

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова, які стали батьками в грудні 2017 року, опублікували в Instagram кілька відео, на яких вони виконують запальні танці з підросли двійнятами - Ніколасом і Люсі.

На одному з відео щасливий батько виконує танець на борту яхти з донькою Люсі.

Скріншот відео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Відео: instagram.com/enriqueiglesias/

На наступному відео Енріке Іглесіас продовжує енергійний танець з донькою вже в каюті яхти. "Недільний настрій" - підписав відео турботливий тато.

Скріншот відео (instagram.com/enriqueiglesias/)

Відео: instagram.com/enriqueiglesias/

Анна Курнікова запросила на танець справжнього джентельмена - сина Ніколаса. На відміну від дочки, Ніколас стримано реагує на спроби мами його розвеселити.

Скріншот відео (instagram.com/annakournikova/)

Відео: instagram.com/annakournikova/

Нагадаємо, раніше ми публікували фото підрослих близнюків Бейонсе.

Читайте також: Величезні суми: скільки українці готові заплатити за банкет в компанії Барських або Винника.